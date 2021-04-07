شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات صينية ذات أربع أرجل تتحرك فى انسجام وتثير المخاوف والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء هذا المظهر الجماعى للروبوتات من شركة يونيتري للروبوتات، ومقرها الصين، الذى يظهر سربًا من الآلات رباعية الأرجل يتحرك في انسجام تام.
أطلقت شركة يونيتري الابتكار لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020 (CES)، والذي يزن حوالي 26 رطلاً ويتميز ببطارية تعمل عليه لمدة تصل إلى ساعتين، ويمكنه المشي حوالي 10 أقدام في الثانية أو سبعة أميال في ساعة واحدة.
وعلى الرغم من أن المظهر مشابه لروبوتات Boston Dynamics المعروفة، إلا أن رؤية العشرات يتحركون كما لو صدرت أوامر بذلك قد أثار الخوف بين مستخدمي تويتر.
يخشى أحد المستخدمين من أن الصين تحاول تجنيد هذه التكنولوجيا من أجل غزو الدول الأخرى، بينما قال آخر إن المشهد يشبه حلقة من مسلسل Black Mirror "Metalhead" التي تم إصدارها في عام 2017، وشهد العرض البشر يهربون من الكلاب الآلية القاتلة بعد انهيار البشرية.
ويعد الروبوت قادر على حمل ما يصل إلى 11 رطلاً من الحمولة، مما يجعله مناسبًا للمصانع والمناصب العمالية الأخرى.