شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات صينية ذات أربع أرجل تتحرك فى انسجام وتثير المخاوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم الخبراء الصينيين روبوتات تشبه الكلاب مدعومة بالذكاء الاصطناعي المسمى Aliengo، الذى يمدهم بإدراك العمق والأداء ومستوى حماية متقدم من بين ميزات أخرى، وأثار منظر هذه الروبوتات المخاوف، حول فكرة تحكم الروبوتات، التي طرحتها من قبل أفلام الخيال العلمي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء هذا المظهر الجماعى للروبوتات من شركة يونيتري للروبوتات، ومقرها الصين، الذى يظهر سربًا من الآلات رباعية الأرجل يتحرك في انسجام تام.

وتظهر العشرات من الروبوتات وهي جالسة على الأرض، ولكن بعد ذلك تنهض إلى وضع القرفصاء، وتنحني إلى الأمام ثم تعود إلى وضعها الأصلي، وكل ذلك في نفس الوقت.

أطلقت شركة يونيتري الابتكار لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020 (CES)، والذي يزن حوالي 26 رطلاً ويتميز ببطارية تعمل عليه لمدة تصل إلى ساعتين، ويمكنه المشي حوالي 10 أقدام في الثانية أو سبعة أميال في ساعة واحدة.

وعلى الرغم من أن المظهر مشابه لروبوتات Boston Dynamics المعروفة، إلا أن رؤية العشرات يتحركون كما لو صدرت أوامر بذلك قد أثار الخوف بين مستخدمي تويتر.

يخشى أحد المستخدمين من أن الصين تحاول تجنيد هذه التكنولوجيا من أجل غزو الدول الأخرى، بينما قال آخر إن المشهد يشبه حلقة من مسلسل Black Mirror "Metalhead" التي تم إصدارها في عام 2017، وشهد العرض البشر يهربون من الكلاب الآلية القاتلة بعد انهيار البشرية.

ويعد الروبوت قادر على حمل ما يصل إلى 11 رطلاً من الحمولة، مما يجعله مناسبًا للمصانع والمناصب العمالية الأخرى.