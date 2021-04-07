بخطوتين.. اعرف هل بريدك الإلكتروني مخترق أم لا ؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ،عملية اختراق كبيرة تسببت في تسريب معلومات وبيانات لمئات الملايين من مستخدمي فيسبوك (Facebook) حول العالم عبر الإنترنت، الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل هل حساباتهم ضمن الحسابات المخترقة أم لا؟ وكيف يمكن معرفة ذلك ؟ .

الخطوة الأولى: كيف تعرف أنك مخترق؟

يعد التحقق لمعرفة ما إذا كنت متأثرا أمرا بسيطا للغاية، فما عليك سوى زيارة موقع “هاف آي بين بوند” (Have I been Pwned) وإدخال عنوان بريدك الإلكتروني.

فقط انقر فوق “بوند” (pwned) بجانب شريط البحث، إذا كان حسابك ليس مخترقا فستحصل على صفحة خضراء تقول “أخبار سارة”، مع نصائح لكيفية زيادة الأمان.

أما إذا تم تسريب تفاصيل حسابك فسترى شاشة حمراء تقول “أوه لا”، ويخبرك كم عدد خروقات البيانات التي تم العثور لنفس البريد الإلكتروني وإذا تم “لصقها” في موقع ويب آخر.

الموقع هو مشروع للباحث الأمني تروي هنت،​​ وهو مخصص لتنبيه الأشخاص إلى ما إذا كانت تفاصيلهم الشخصية قد تم تسريبها في أي من الانتهاكات الأمنية الرئيسية الموثقة، بما في ذلك حادث فيسبوك الأخير.

إذا تم تسريب عنوان بريدك الإلكتروني (والحساب المرتبط به) في أي من الانتهاكات فسيخبرك الموقع بمعرفة الانتهاك المحدد المتورط فيه والموقع أو الخدمة التي تأثرت.

الخطوة الثانية: تفادي التسريبات

إذا وجدت نفسك ضحية لهذا الانتهاك الأخير على فيسبوك أو أي اختراق آخر فمن المستحسن أن تقوم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك في الحساب المتأثر وأي حساب آخر مرتبط بعنوان البريد الإلكتروني.

ولمزيد من الأمان يمكن أن تكون خدمة إدارة كلمات المرور مفيدة في إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة بشكل خاص، ومن غير المحتمل تخمينها، إلى جانب تخزينها بشكل آمن.

وسواء كانت التفاصيل الخاصة بك تظهر في أداة البحث بالموقع أعلاه أم لا فمن المستحسن ممارسة إجراءات أمان قوية عبر الإنترنت في كلتا الحالتين، وذلك بإنشاء مصادقة ثنائية “2إف إيه” (2FA) في أي خدمة عبر الإنترنت تقدم ذلك، مما يضمن أنك ستحتاج إلى الفحص الأمني ​​الثاني (مثل رسالة مرسلة إلى هاتفك) من أجل الوصول إلى حسابك أو تغيير التفاصيل الخاصة بك.