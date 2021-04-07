تكنولوجيا: شاومي تبدأ في إطلاق هاتف Mi 11 Ultra للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق هاتف Mi 11 Ultra في الأسواق العالمية، على أن يتوفر الهاتف في البداية في سوق ماليزيا، حيث يبدأ الحجز المسبق للهاتف غداً.

كشفت شاومي مؤخراً عن هاتف Mi 11 Ultra، واليوم تستعد العملاق الصيني لإطلاق الهاتف في الأسواق العالمية بدءاً من السوق الماليزي، حيث تقدم شاومي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1040 دولار.

ولقد أطلقت العملاق الصيني شاومي مقطع فيديو يوضح عملية تفكيك هاتف Mi 11 Ultra، والذي إستعرض تكوينات الهاتف الداخلية التي تتضمن بطارية بقدرة 5000 mAh التي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، مع دعم تقنية NFC، وثلاثة من الكاميرات في الجهة الخلفية.

كما تتضمن تكونيات الهاتف غرف تبريد يمكن الوصول إليها بسلاسة حيث ترتكز خلف الشاشة AMOLED في النصف العلوي، بينما يظهر مستشعر البصمة في الجزء السفلي.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر GN2 بدقة 50 ميجا بيكسل والذي يستخدم للمرة الأولى، أيضاً تأتي البطارية بأنود السيليكون والأكسجين وهو تصميم يدعم البطارية في ميزة الشحن السريع مع حجم نحيف.

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