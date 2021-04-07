«جوجل» تدعم الرقابة الأبوية بـ «يوتيوب كيدز» بالعربي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "جوجل" عن إطلاق تطبيق "يوتيوب كيدز" باللغة العربية في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و"يوتيوب كيدز" هو تطبيق مستقل لمشاهدة التسجيلات المصورة يقدم محتوى متنوعاً للأطفال دون سن الـ 13، ويوفر مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية سهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الإعدادات التي تناسب أبناءها.

ويعد من أبرز أدوات هذا التطبيق هو (وقت الشاشة)، والذي يتيح للوالدين إمكانية تحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات.

وأكد طارق عبد الله، المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل، في بيان له، أن تطبيق يوتيوب كيدز "يساعد كل أسرة على الاستجابة لاهتمامات وفضول أطفالها مع توفير مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية للحصول على تجربة خاصة تلبي احتياجات العائلة".

وأشار عبدالله إلى أن التطبيق يشمل محتوى من البرامج والقنوات التعليمية والأغاني الأكثر شعبية لدى الأطفال في المنطقة مثل النسخة العربية من البرنامج الأميركي (أهلا سمسم) ومسلسل الكارتون الإماراتي (منصور) وقناة (الاسكوله) التعليمية المصرية.

يشار إلى أن تطبيق يوتيوب يتوفر حول العالم بلغات مختلفة منها الإنجليزية والفرنسية ويمكن تحميله للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وآي.أو.إس.