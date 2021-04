جنرال موتورز تبني Chevy Silverado كهربائية

دبي - يزن راشد - Announcing the first-ever electric #Silverado full-size truck, with a GM-estimated range of more than 400 miles on a full charge, will be built at Factory ZERO, Detroit-Hamtramck Assembly Center.https://t.co/7i5bqRNUt7 pic.twitter.com/1ONRFOfuAR — Chevrolet (@chevrolet) April 6, 2021 شركة جنرال موتورز أنها تصنع نسخة كهربائية بالكامل من شاحنة البيك أب Chevy Silverado، السيارة الأكثر مبيعًا للشركة.

ويتم تشغيل الشاحنة الجديدة بواسطة منصة Ultium الجديدة من جنرال موتورز، وتوفر نحو 400 ميل عند الشحن الكامل.

وتم تصميم منصة السيارات الكهربائية المخصصة Ultium لتكون معيارية، وهي ما تعمل على تشغيل معظم السيارات الكهربائية القادمة من جنرال موتورز.

ووعدت الشركة أن تكون المنصة قادرة على توفير ما يصل إلى 400 ميل من المدى، وأن تتميز شاحنات البيك أب المبنية بالاعتماد على Ultium بهندسة 800 فولط تسمح بالشحن السريع.

ولم تذكر الشركة موعد طرح Chevy Silverado الكهربائية للبيع، لكن رئيس جنرال موتورز (مارك رويس) Mark Reuss قال: تصنع الشركة نسخًا تجارية تركز على الأسطول من الشاحنة.

وتشوق جنرال موتورز لشاحنة البيك أب Chevy Silverado الكهربائية منذ شهور، وقالت سابقًا: إنها قد لا تطلق شاحنة البيك أب الكهربائية حتى منتصف العقد، ولم تعلن رسميًا أن الشاحنة قادمة حتى يوم أمس.

ويتم تصنيع Chevy Silverado الكهربائية في Factory Zero، مصنع ديترويت الذي أعيدت تسميته حديثًا والمخصص للسيارات الكهربائية والسيارات المستقلة التي تجهزها جنرال موتورز حاليًا بتكلفة تزيد عن 2 مليار دولار.

كما أنه المصنع نفسه الذي تصنع فيه جنرال موتورز سيارة الدفع الرباعي Hummer الكهربائية بالكامل وشاحنة بيك أب Hummer الكهربائية بالكامل.

وتعتبر شاحنة البيك أب Chevy Silverado الكهربائية خطوة كبيرة لجنرال موتورز وعلامتها التجارية Chevy، حيث تخطط شركة صناعة السيارات لبيع نحو 30 سيارة كهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2025.

وتبني شركة فورد المنافسة شاحنة البيك أب F-150 الكهربائية، ومن المقرر طرحها في العام المقبل.

وتعد شاحنة البيك أب Chevy Silverado مهمة جدًا لجنرال موتورز لدرجة أنها تبيع حاليًا إصدارات منها تفتقد إلى شريحة صغيرة تساعد في تحسين استهلاك الوقود بفضل النقص العالمي في أشباه الموصلات.

ومن المفترض أن يصل عدد كبير من شاحنات البيك أب الكهربائية الأخرى إلى السوق في السنوات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم تسليم شاحنة R1T من Rivian في وقت لاحق من هذا العام، كما تبدأ Cybertruck من تيسلا بالوصول في وقت ما في نهاية هذا العام أو أوائل عام 2022، إلى جانب طرح شاحنة بيك أب Hummer الكهربائية الخاصة بشركة جنرال موتورز للبيع في الوقت نفسه تقريبًا.

وتعمل العديد من الشركات الناشئة الأخرى على شاحنات البيك أب الكهربائية أيضًا، بما في ذلك شركة Lordstown Motors المدعومة من جنرال موتورز، التي تخطط لتصنيع شاحناتها في المصنع السابق لشركة صناعة السيارات القديمة في لوردستاون بولاية أوهايو.

وكانت جنرال موتورز في مرحلة ما تتفاوض للاستحواذ على حصة في شركة Nikola الناشئة للشاحنات الكهربائية، كما أردات جنرال موتورز صفقة حصرية مع شركة Rivian.