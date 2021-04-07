شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بالعثور على حياة فضائية فى غضون قرن والاتصال لن يكن ودودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع الفيزيائي ميتشيو كاكو، مؤلف العديد من الكتب العلمية الأكثر مبيعًا، أنه سيتم العثور على حياة فضائية في غضون قرن من الزمان، لكن الاتصال بهذا العالم، هو فكرة لا ينبغي أن نتوقع أن تكون ودودة، قائلا "مجرد التواصل الأعمى مع كائنات فضائية هو فكرة مروعة"، وينصح بإجراء الاتصال الأول بحذر شديد.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحذر كاكو، أستاذ الفيزياء النظرية في سيتي كوليدج في نيويورك، من الترحيب بالكائنات الفضائية على الأرض، لأنه قد يكون له نتيجة سيئة.

ويهتم كاكو بالفيزياء بما في ذلك فيزياء المستقبل ومستقبل العقل، والتي تفترض إمكانات التخاطر والذكريات القابلة للبرمجة، ويناقش كتابه الأخير، السعي المستمر لتطوير "نظرية كل شيء"، لكن فضول كاكو العلمي يمتد إلى مجالات أخرى، بما في ذلك البحث عن حياة ذكية في الكون.

ويأتي توقعه بإيجاد كائنات فضائية من تفاؤله بالإطلاق المخطط له في أكتوبر 2021 لتلسكوب جيمس ويب الفضائي، والذي سيوفر دقة وحساسية أكبر للأشعة تحت الحمراء من تلسكوب هابل.

وقال كاكو في مقابلة جديدة "سيكون لدينا آلاف الكواكب لننظر إليها، ولهذا أعتقد أن فرصنا كبيرة جدًا في الاتصال بحضارة فضائية"، مضيفا "هناك بعض زملائي الذين يعتقدون أنه يجب علينا التواصل معهم، ولكنى أعتقد أن هذه فكرة رهيبة."

وأوضح كاكو: "شخصيًا، أعتقد أن الفضائيين سيكونون ودودين ولكن لا يمكننا المجازفة"، مؤكدا يجب أن نفكر أيضًا في نواياهم: "هل هم متسعون وعدوانيون، أم سلميون؟"