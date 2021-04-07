شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سنغافورة ستقبل الزائرين بجوازات سفر رقمية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم الطيران فى سنغافورة، إن البلاد ستقبل الشهر المقبل الزوار الذين يستخدمون بطاقة سفر متنقلة تحتوى على شهادات رقمية لاختبارات ولقاحات COVID- 19، لتصبح واحدة من أوائل الدول التى تتبنى هذه المبادرة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فستقبل سنغافورة تصريح السفر المحمول التابع لاتحاد النقل الجوى الدولى (IATA) لإجراء فحوصات ما قبل المغادرة، حيث يمكن للمسافرين الحصول على تصريح للسفر إلى سنغافورة ودخولها من خلال إظهار تطبيق الهاتف الذكى الذى يحتوى على بياناتهم من المعامل المعتمدة.

وتم اختبار البطاقة بنجاح من قبل الخطوط الجوية السنغافورية، كما تقوم أكثر من 20 شركة طيران، وقال ويلى والش المدير العام لاتحاد النقل الجوى الدولى فى بيان: "إن نجاح جهودنا المشتركة سيجعل شراكة إياتا مع حكومة سنغافورة نموذجًا يحتذى به الآخرون".

وكانت سنغافورة، مركز الأعمال الآسيوي، التى كان لديها عدد قليل نسبيًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا العام، رائدة فى تطوير واستخدام التكنولوجيا أثناء الوباء وتريد أن تكون من بين البلدان الأولى التى أعيد افتتاحها لاستضافة الأحداث الدولية.

وتأمل شركات الطيران فى أن توافق المزيد من الدول على التصاريح الرقمية على التطبيقات للسماح باستئناف السفر بشكل أسرع وتجنب المضاعفات والتأخيرات فى المطارات حيث يلزم إجراء فحوصات متعددة على المستندات، وحاليًا، يتعين على المسافرين من معظم البلدان إجراء اختبارات مسح COVID- 19 قبل المغادرة فى غضون 72 ساعة من رحلاتهم من أجل السفر إلى سنغافورة، مع عرض النتائج عند تسجيل الوصول بالمطار وعند الوصول.