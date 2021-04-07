ناسا تنشر أول صورة ملونة لكوكب المريخ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أول صورة ملونة التقتطها مروحية “إنجنيويتي” التي تم إنزالها على سطح كوكب المريخ .

وتظهر الصورة، وفق بيان لناسا، أرضية فوهة جيزيرو وأجزاء من عجلتي مركبة “بيرسيفيرنس” التي كانت المروحية على متنها.

وقد تم التقاط هذه الصورة منخفضة الدقة بينما كان “إنجنيويتي” لا تزال أسفل المركبة، التي هبطت على المريخ في 18 فبراير الماضي، ومن المتوقع التقاط صورة أعلى دقة خلال رحلاتها في المستقبل.

فوهة جيزيرو التي هبطت فيها المركبة يُعتقد أنها كانت ذات يوم مغمورة بالماء.

وكانت “إنجينيوتي”، المثبتة تحت المسبار الجوال، انفصلت عن المركبة الأساسية وباتت على سطح الكوكب الأحمر.

ومن المقرر أن تقوم برحلة لمدة شهر على سطح المريخ، حيث ستكون أول مروحية تقوم برحلة على الكوكب الأحمر، وتعمل بالطاقة ويتم التحكم فيها من على سطح كوكب آخر، هو كوكب الأرض.

وستكون مهمتها البحث عن حياة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات سيتم إرسالها إلى الأرض بحلول عام 2030.

ونشرت وكالة “ناسا” قبل أيام صورة تظهر كثبانا رملية في حفرة يبلغ قطرها 5 كيلومترات، تقع ضمن خطوط العرض العليا للمريخ.