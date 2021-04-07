تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف Reno5 Z 5G برقاقة معالج Dimensity 800U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً اليوم عن هاتف Reno5 Z 5G الذي ينطلق برقاقة Dimensity 800U، وإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، وسعر يبدأ من 395 دولار.

يتميز هاتف Reno5 Z 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، مع ثقب في الجانب الأيسر للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Reno5 Z 5G رقاقة معالج Dimensity 800U وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً ينطلق بواجهة ColorOS 11.1 مع نظام تشغيل Android 11.

وفي إعدادات الكاميرة الرباعية تقدم Oppo هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يضم الهاتف مجموعة من المميزات في الكاميرة التي تتضمن تسجيل فيديو ليلي فائق، تسجيل فيديو HDR، ميزة Dual-View للفيديو، تصوير Bokeh ديناميكي، وتقنية الذكاء الإصطناعي 2.0 لتحسين المشهد.

وتدعم Oppo هاتف Reno5 Z 5G بقدرة بطارية 4310 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يضم الهاتف منفذ USB C، ومدخل 3.5مم، وتقنية NFC، ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

يذكر أن Oppo تقدم هاتف Reno5 Z 5G في متاجر سنغافورة على شبكة الإنترنت، حيث يتوفر الإصدار الرئيسي من الهاتف بسعر 395 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 410 دولار.

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