شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يكشف عن رؤيته لشركة أبل خلال 10 سنوات.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع تيم كوك، أنه لن يظل الرئيس التنفيذي لشركة أبل خلال الـ10 سنوات المقبلة، ويقترح أن الشركة ستطلق تقنية الواقع المعزز في عام 2021، كما يلمح إلى سيارة أبل المستقلة التي طالما ترددت شائعات عنها، حيث تحدث الرئيس التنفيذي حول تقنيات أبل المقبلة، وتحديداً الواقع المعزز، إلى جانب مستقبله في الشركة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتبر كوك الواقع المعزز مهمًا للغاية لمستقبل أبل، وقال إنه يمكن استخدامه لتحسين المحادثات.

وناقش الرئيس التنفيذي أيضًا سيارة أبل التي طالما ترددت شائعات عنها، حيث سلط الضوء على مدى حب عملاق التكنولوجيا لدمج الأجهزة والبرامج والخدمات، ولكن رفض كوك الإجابة على سؤال عما إذا كانت المجموعة ستكون في شكل تكنولوجيا داخل السيارة.

وكان انضم كوك إلى شركة أبل في عام 1998 بعد أن دعاه الراحل ستيف جوبز لتولي منصب نائب الرئيس الأول للعمليات في جميع أنحاء العالم، في وقت كانت الشركة على وشك الإفلاس.

كما أنه لإقناع كوك بالانضمام، أخبره جوبز عن منتج جديد كان من المؤكد أنه سيحدث ثورة في عالم الكمبيوتر، وهو iMac G3 الأيقوني.

وعما سيفعله إذا لم يكن يدير أبل، فأجاب: "ليس لدي فكرة، لأنني أحب هذه الشركة كثيرًا، ومن الصعب تخيل حياتي بدونها."

ويتردد أن شركة أبل تعمل على سماعة رأس أو نظارة بتقنية الواقع المعزز يمكن أن تعرضها المنصة خلال مؤتمر المطورين العالميين للشركة في 7 يونيو، لكن شركة التكنولوجيا لم تكن أكدت ذلك بعد، ومع ذلك تصريحات كوك تشير إلى أن التكنولوجيا يمكن إطلاقها هذا العام، مما يجعلها تتعارض مع Oculus من فيسبوك.

ويبدو أن الواقع المعزز يكتسب المزيد من الاهتمام وسط جائحة فيروس كورونا الذي نقل الموظفين من المكتب إلى منازلهم لأكثر من عام.