شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تعرف إذا كانت بياناتك قد تعرضت لاختراق عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد موقع الويب المسمى "Have I been pwned" مستخدمي الإنترنت في تحديد ما إذا كانت بياناتهم قد تم الكشف عنها في اختراق عبر الإنترنت، حيث تتيح لك قاعدة البيانات الموجودة عليه، التي يحتفظ بها المحلل الأمني ​​Troy Hunt، التحقق مما إذا كان أحد عناوين البريد الإلكتروني أو كلمات المرور الخاصة بك قد تم اختراقه.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك استخدام ذلك، من خلال كتابة موقع الويب في متصفحك، ثم عليك فقط كتابة عنوان حساب البريد الإلكتروني الذي ترغب في التحقق من وجود أي اختراقات، حيث يقوم الموقع بمراجع مرجعية لعنوان البريد الإلكتروني هذا مع أكثر من 10 مليارات حساب تم اختراقها سابقا، ثم اضغط فوق "pwned؟" بجانب شريط البحث.

إذا كان حسابك آمن، فستحصل على صفحة خضراء تقول "أخبار سارة"، مع مراجع لكيفية زيادة الأمان.

أما إذا تم تسريب تفاصيل حسابك، فسترى شاشة حمراء تقول ، "أوه لا pwned!"، سيخبرك الموقع عدد خروقات البيانات التي تم العثور على البريد الإلكتروني فيها، وتفاصيل وضعها في موقع ويب متاح للجمهور.

وكان تم تسريب أكثر من 500 مليون من أرقام الهواتف والأسماء الكاملة والمواقع وعناوين البريد الإلكتروني ومعلومات السيرة الذاتية لمستخدمي فيس بوك عبر الإنترنت، وهذا يضيف إلى أكثر من 4 مليارات سجل عبر الإنترنت تمت سرقتها أو تسريبها عن طريق الخطأ في السنوات العشر الماضية، وفقًا لبيانات من Privacy Rights Clearinghouse.