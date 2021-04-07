شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad Air 2019 وiPad 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad iPad Air (2019) و iPad (2020)، أن تساعدك فى الاختيار:
الشاشة: شاشة 10.2بوصة .
دقة الشاشة: تبلغ 2160 × 1620 بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الرام: تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.
البطارية:بقوة 8134mAh.
الشاشة: iPad Air (2019): شاشة 10.5 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2224× 1668بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A12Z Bionic.
الرام: تبلغ 3 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 8140mAh.