TikTok تضيف التسميات التوضيحية التلقائية لمقاطع الفيديو

دبي - يزن راشد - اتخذت منصة TikTok خطوة كبيرة نحو جعل تطبيقها أكثر قابلية للوصول من خلال إضافة ميزة التسميات التوضيحية التلقائية، مما يسمح لصانعي الفيديو بإنشاء ترجمات مصاحبة للمقاطع تلقائيًا.

وكان على مستخدمي TikTok الذين أرادوا تسهيل الوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم كتابة التسميات التوضيحية يدويًا، التي قد تستغرق وقتًا طويلاً.

ويظهر خيار إضافة التسميات التوضيحية التلقائية في صفحة التحرير بعد تحميل الفيديو أو تسجيله.

وتقول TikTok: إن الميزة ستكون متاحة باللغتين الإنجليزية الأمريكية واليابانية في البداية، لكنها تخطط لإضافة دعم لمزيد من اللغات في الأشهر المقبلة.

وتضيف المنصة الميزة لتسهيل مشاهدة مقاطع فيديو TikTok بالنسبة للمشاهدين الصم وضعاف السمع.

ومع ذلك، يقول مربع حوار TikTok أيضًا: إن الميزة مفيدة لأي شخص يشاهد مقاطع الفيديو عندما يكون من الصعب أو غير المريح الاستماع إلى الصوت.

ويمكن لصناع المحتوى تعديل التسميات التوضيحية بعد إنشائها تلقائيًا لإصلاح أي أخطاء، ويمكن للمشاهدين إيقاف التسميات التوضيحية عبر زر التسميات التوضيحية في لوحة المشاركة.

ومع تحسن تقنية النسخ التلقائي على مر السنين، زادت الخدمات من إضافتها إلى برامجها لجعل المحتوى أكثر قابلية للوصول.

وفي الشهر الماضي، قامت جوجل بتضمين الميزة في متصفح كروم، مما يسمح لها بإنشاء التسميات التوضيحية للصوت الذي يتم تشغيله من خلال المتصفح.

ويتوفر أيضًا نظام Live Caption الخاص بالشركة كميزة على مستوى النظام لأجهزة أندرويد المختارة.

ويمكن لخدمات الدردشة المرئية، مثل: Zoom و Google Meet، إنشاء التسميات التوضيحية التلقائية أثناء المكالمات، ويبدو أيضًا أن منصة إنستاجرام تختبر ميزة مماثلة لمقاطع الفيديو الخاصة بها.

يذكر أن التسميات التوضيحية التلقائية عبر TikTok هي أحدث ميزات قابلية الوصول التي يضيفها التطبيق.

ويحذر التطبيق أيضًا صناع المحتوى من مقاطع الفيديو التي قد تحفز صرع حساسية الضوء ويوفر مرشحات للمشاهدين لتجنب مقاطع الفيديو هذه، وتمت إضافة ميزة تحويل النص إلى كلام في أواخر العام الماضي.