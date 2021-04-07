شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صناعة السيارات الأمريكية تطلب مساعدة الحكومة فى أزمة نقص الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت مجموعة أمريكية لصناعة السيارات، الحكومة على المساعدة، حيث حذرت من أن النقص العالمي في أشباه الموصلات قد يؤدي إلى تأخير 1.28 مليون سيارة تم بناؤها هذا العام وتعطيل الإنتاج لمدة ستة أشهر أخرى.

قال التحالف من أجل ابتكار السيارات في ردود مكتوبة على مراجعة بدأتها الحكومة إن على وزارة التجارة الأمريكية تخصيص جزء من التمويل في مشروع قانون مقترح لتوسيع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لاحتياجات قطاع السيارات وفقا لما نقلته رويترز.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن فى فبراير الماضى بالعديد من إجراءات الوكالات الفيدرالية لمعالجة أزمة الرقائق ويسعى أيضًا للحصول على تمويل بقيمة 37 مليار دولار لتشريع لزيادة تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، جون بوزيلا، إن بعض التمويل "يجب أن يستخدم لبناء قدرة جديدة من شأنها دعم صناعة السيارات وتخفيف المخاطر على سلسلة توريد السيارات التي يتضح من النقص الحالى فى الرقائق".

وقالت المجموعة إن الحكومة الأمريكية يمكن أن تحدد "نسبة معينة - التي تستند بشكل معقول إلى الاحتياجات المتوقعة لصناعة السيارات - يتم تخصيصها للمنشآت التي ستدعم إنتاج رقائق السيارات بطريقة ما."

وتمثل المجموعة تقريبًا جميع شركات صناعة السيارات الكبرى التي لها مصانع في الولايات المتحدة بما في ذلك شركة جنرال موتورز وفورد موتور وفولكس فاجن وتويوتا موتور وشركة هيونداي موتور.

وتضررت شركات صناعة السيارات بشكل خاص من النقص العالمي في الرقائق بعد العديد من الطلبات الملغاة عندما كانت مصانع السيارات متوقفة عن العمل خلال جائحة فيروس كورونا.

وعندما كانوا مستعدين لاستئناف الإنتاج، وجدوا أن صانعي الرقائق كانوا مشغولين في تلبية الطلبات الخاصة بصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية التي شهدت ازدهارًا في الطلب على الأجهزة المتميزة - للعمل والترفيه على حد سواء - حيث يقضي الناس وقتًا أطول فى المنزل.

وتضررت معظم شركات صناعة السيارات من النقص، وقالت فورد الأسبوع الماضي إنها ستخفض الإنتاج في سبعة مصانع تجميع في أمريكا الشمالية، بينما قالت كيا موتورز إنها ستخفض يومين من الإنتاج في جورجيا.