تكنولوجيا: سوني تطلق جهاز تلفاز Bravia X90J 2021 بشاشة LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سوني جهاز تلفاز Bravia X90J 2021، وهو أول أجهزة تلفاز سوني بمعالج XR في شاشة LED، حيث إقتصر المعالج في السابق على الأجهزة المميزة بشاشات OLED.

يدعم جهاز تلفاز Bravia X90J 2021 الجديد من سوني XR الذي يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لتعزيز معالجة محتوى الفيديو بكفاءة أعلى.

ولقد أعلنت شركة سوني للمرة الأولى عن سلسلة أجهزة التلفاز المميزة بشاشات LED خلال معرض CES الذي انطلق في شهر يناير، حيث تتضمن السلسلة 5 من أجهزة التلفاز المميزة التي شملت Z9J 8K LED بحجم 75 و85 إنش، كما تقدم سوني إصدارات أخرى بمستوى تسعير أقل خلال 2021.

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة Sony X90J بحجم 50 إنش بسعر 1298 دولار، وبحجم 55 إنش بسعر 1498 دولار، وبحجم 65 إنش وسعر 1798 دولار، كما تقدم سوني لاحقاً إصدار مميز بحجم 75 إنش.

ويعمل معالج XR على إدراك نقطة تركيز المستخدم على المحتوى، وذلك عبر فصل الشاشة إلى أجزاء متعددة، ومن ثم تعمل الخوارزمية الخاصة بتقنية الذكاء الإصطناعي على تحديد نقطة التركيز.

كما يدعم المعالج الصوتيات بنفس التجربة للتأكد من مواكبة الصوتيات للمشهد الذي يعرض على الشاشة، أيضاً تتضن الشاشة XR Motion لدعم محتوى الفيديو المميز بدقة 2K و4K، أيضاً تأتي الشاشة بعدد 4 من منافذ HDMI 2.1 لدعم إدخال محتوى بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، مع معدل تحديث متغير، ونمط يدعم خفض معدل تأخر الإستجابة.

وتأتي الشاشة بمستشعر للإضاءة المحيطة، ومن المقرر أن ينطلق X90J بنظام Google TV، ويدعم تقنية AirPlay 2، وHomeKit، مع دعم تقنية Dolby Vision HDR و Dolby Atmos، كما تدعم مساعد جوجل الإفتراضي، ومساعد Alexa.

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