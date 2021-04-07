شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بابجى موبايل تحظر حوالى 1.6 مليون لاعب بشكل دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت PUBG Mobile حوالى 1.6 مليون لاعب أدينوا باستخدام الغش فى اللعبة، وكشف مطور اللعبة عن تفاصيل اللاعبين المحظورين فى تقرير Crackdown الصادر فى أبريل، ووفقًا للتقرير، تم حظر إجمالى 1،691،949 حسابًا نهائيًا من اللعبة بين الفترة من 28 مارس إلى 1 أبريل.

ويقول المطورون أنه تم العثور على هؤلاء اللاعبين يخالفون سياسة مكافحة الغش فى اللعبة، يشير التقرير إلى أن هؤلاء اللاعبين كانوا يستخدمون الاختراقات من جهات خارجية للتغلب على اللاعبين الآخرين وكسب المزيد من القتلى فى لعبة battle royale متعددة اللاعبين.

وكشف تقرير حملة أبريل عن أساليب الغش التى يستخدمها هؤلاء اللاعبون، حيث يتصدر اختراق التصويب التلقائى المخطط بنسبة 34%، بينما استخدم 12% من اللاعبين الاختراقات السريعة. تتضمن الاختراقات الأخرى تعديل تلف المنطقة وتعديل نموذج الشخصية والمزيد.

ويوفر التقرير أيضًا معلومات مفصلة عن جميع الحسابات المحظورة بناءً على نظام فئات اللعبة، حيث كان حوالى 35% من اللاعبين البالغ عددهم 1.6 مليون هم من الفئة البرونزية، بينما وجد لاعبو الفئة الماسية أن الغشاش هو 13%، وتحتوى قائمة اللاعبين المحظورين أيضًا على 12% من اللاعبين من فئة التاج، بينما تضم ​​الفئة البلاتينية والفضية مجتمعة 11% من اللاعبين الذين تلقوا حظرًا دائمًا من اللعبة.

أما لاعبو الفئة الذهبية هم 9% و 11%لاعبو فئة Ace هم أيضًا جزء من موجة الحظر هذه، لاعبو فئة قهر 1% من الإجمالي.

ويجب ملاحظة أن استخدام الاختراقات والغش فى PUBG Mobile ليس شيئًا جديدًا، فقد استخدم اللاعبون هذه الاختراقات لفترة من الوقت الآن، ويعمل مطورو PUBG Mobile على إزالة جميع الوسائل غير العادلة من اللعبة لفترة من الوقت، وتهدف موجات الحظر هذه إلى تعيين تذكير للاعبين بأنه لن يتم التسامح مع الممارسات غير العادلة فى اللعبة.