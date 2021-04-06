شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستطلق هواتف مزوّدة بمعالجات من تصنيعها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة جوجل تسعى لإطلاق جيل جديد من الهواتف المزودة بمعالجات من تطويرها، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن جوجل تطور شرائح إلكترونية كريستالية من نوع GS101، من المفترض أن تطرح في هواتف Pixel 6 التي قد تظهر العام الجاري، وهذه الشرائح من شأنها أن تحسن ميزات الأمان المرتبطة برقاقات Titan M التي تزود بها Pixel.

وتشير المعلومات المستمدة من بعض الوثائق الداخلية لشركة لجوجل إلى أن الشرائح الجديدة قد تكون ثمرة تعاون مشترك ما بين الشركة وسامسونج، الأمر الذي لا يستغربه الخبراء كون الأخيرة كانت قد صرحت العام الفائت بأنها ستساعد جوجل في تطوير معالجات وشرائح إلكترونية خاصة بهواتفها.

وكانت بعض صفحات الإنترنت قد أشارت منذ مدة إلى أن جوجل تستعد لإطلاق جيل جديد من هواتف Pixel الذكية، سيكون من بينها هاتف قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وسيكون نسخة معدلة عن أجهزة Pixеl 4a 5G، كما ستحصل بعض هذه الأجهزة على مستشعرات خاصة قادرة على تتبع ايماءات يد المستخدم عن بعد للتحكم ببعض الميزات والتطبيقات كما في بعض أجهزة سامسونج الذكية.