تكنولوجيا: Oppo تخطط لإطلاق اثنان من الهواتف القابلة للطي للداخل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo عن النموذج الأول من هواتف الشركة القابلة للطي خلال عام 2019، واليوم جاء تقرير جديد ليؤكد على خطط الشركة لإطلاق أول هاتف قابل للطي في حدث يعقد في الربع الثاني من هذا العام.

أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر Digital Chat Station على أن شركة Oppo تستعد لإطلاق اثنان من الإصدارات المميزة بتصميم قابل للطي للداخل خلال الفترة القادمة، على أن ينطلق الإصدار الأول خلال الربع الثاني، كما أكد تقرير DCS على أن Oppo لديها اثنان من الإصدارات القابلة للطي، حيث يأتي الإصدار الأول بحجم 8 إنش، بينما يتميز الإصدار الثاني بحجم شاشة 7 إنش.

كما أكد التقرير على أن Oppo حاولت خلال شهر يناير بدء الإنتاج الضخم للإصدار المميز بحجم 7 إنش، لذا من المتوقع أن يصل إصدار Oppo الأول المميز بحجم 7 إنش إلى منافذ البيع في البداية.

من جانب أخر تعمل شركة Vivo أيضاً على تطوير إصدارها الأول من الهواتف القابل للطي والذي يدعم أيضاً الطي إلى الداخل، ويتميز بشاشة خارجية بحجم 8 إنش، وشاشة خارجية بحجم 6.5 إنش، كما تدعم الشاشة معدل تحديث مرتفع، حيث من المتوقع أن تقدم سامسونج الشاشة لهذا الإصدار.

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