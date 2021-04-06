شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Android Auto تتجه لزيادة تطبيقات الملاحة وشحن المركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث تقرير بمدونة تطبيق أندرويد من جوجل، مطوري Android Auto الذين يعملون على تطبيقات الملاحة ومواقف السيارات وشحن المركبات الكهربائية إلى زيادة انتاج التطبيقات، حتى يتمكن مستخدمو Android Auto في رؤية مجموعة أكبر من التطبيقات المتوافقة داخل السيارة على متجر Play وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وأضافت المدونة "يجب أن تبدأ التطبيقات من أمثال Chargepoint و PlugShare و A Better Route Planner و T Map في الظهور على متجر Play في وقت قريب جدًا.

ومن خلال دفع التطبيقات إلى الإنتاج، فهذا يعني أنه يمكن للسائقين الآن استخدام التطبيقات كجزء من Android Auto على شاشة المعلومات والترفيه الرئيسية في سيارتهم دون الحاجة إلى الاشتراك في البرنامج التجريبي.

ويجب أن يعني هذا أن مستخدمي Android Auto سيكون لديهم مجموعة أكبر من التطبيقات المصقولة لتحسين تجربة القيادة لديهم.

فعندما يتعلق الأمر بالتخطيط لرحلة أو العثور على نقطة شحن لسيارتك الكهربائية ، فإن كل شخص لديه ما يفضله، فمنصات مثل Android Auto تفتح المزيد من الخيارات للمستهلك.

ونظام تشغيل السيارة أندرويد أوتو وهو تطبيق محمول تم تطويره بواسطة جوجل Google لعكس الميزات من جهاز اندرويد Android مثل الهاتف الذكي، إلى المعلومات المتوافقة مع لوحة القيادة ووحدة الترفيه في السيارة.

وبمجرد إقران جهاز أندويد بالوحدة الرئيسية، يعكس النظام التطبيقات المؤهلة من الجهاز إلى شاشة السيارة مع واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، تتضمن التطبيقات المدعومة رسم خرائط / ملاحة جي بي إس GPS وتشغيل الموسيقى والرسائل القصيرة والهاتف وبحث الويب، يدعم النظام كلاً من الشاشات التي تعمل باللمس ووحدات الرأس التي يتم التحكم فيها بالأزرار، على الرغم من تشجيع التشغيل بدون استخدام اليدين من خلال الأوامر الصوتية لتقليل تشتيت القيادة.