شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تحضر روادها لرحلات الفضاء المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كايلاسفاديفو سيفان، أن رواد الفضاء الهنود يخضعون حاليا لدورات تدريبية أخرى بعد تلك التي خضعوا لها في روسيا.

ونقلت قناة IndiaTV عن سيفان قوله في إحدى المقابلات التي أجراها مؤخرا "الرواد الأربعة الذين عادوا في 28 مارس إلى الهند بعد أنهوا دورات تدريبية في روسيا يخضعون حاليا لدورات تدريبية في بلادهم استعدادا للرحلات الفضائية المستقبلية".

وأضاف "سيحصل الرواد على دورات تدريبية إضافية للياقة البدنية تشمل تدريبات على السباحة والجري، وسيخضعون لمحاضرات أكاديمية ونظرية ودروس تعليمية للتعرف على الصاروخ والمركبة اللذين سيستخدمان في رحلتهم الفضائية، كما سيخضعون لدروس عملية على أجهزة المحاكاة المخصصة للتدريب.. وتضمن خطة التدريب أيضا إخضاع الرواد لدروس خاصة لتعلم كيفية النجاة أثناء الهبوط في البحر فمركبتهم التي ستعيدهم إلى الأرض بعد الرحلة الفضائية من المفترض أن تهبط في البحر، سيتدرب رواد الفضاء الهنود الأوائل في بنغالور في جنوب البلاد، كما سيخضعون لدورات تدريبية أخرى في ميناء كوشين على الساحل الجنوبي الغربي للهند".

وتبعا للمعلومات الواردة عن منظمة أبحاث الفضاء الهندية فإن "أربعة أفراد تابعين لها كانوا قد خضعوا منذ فبراير 2020 لدورات تدريبية على الرحلات الفضائية في مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء، وجميع الأفراد الرجال الأربعة خدموا سابقا في سلاح الجو الهندي، ويفترض أن يتم اختيار 3 أشخاص منهم ليشكلوا الطاقم الأساسي للرحلة الفضائية المأهولة التي ستطلقها الهند مستقبلا، فيما سيكون الشخص الرابع عضوا احتياطيا في الفريق".