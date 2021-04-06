شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغير سياسة عمل التطبيقات في هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أنها ستزيد من خصوصية بيانات هواتف أندرويد بسياسة أكثر تشددا ستتبعها تجاه التطبيقات، وتبعا للمعلومات التى أوردتها الشركة فإنه واعتبارا من الخامس من مايو المقبل ستبدأ باتباع سياسة جديدة ستحسن خصوصية بيانات مستخدمى الهواتف عبر تحديد قدرات التطبيقات وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه واعتبارا من التاريخ المذكور لن يتمكن مطورو البرامج والتطبيقات المخصصة لأنظمة Android 11 من تحميل تطبيقات في متجر Google Play مزودة بوظيفة QUERY_ALL_PACKAGES، أي أن تطبيقاتهم لن يسمح لها بسهولة بمعرفة البيانات التي تتعلق بباقي التطبيقات الموجودة في أجهزة المستخدمين، حيث تعتبر جوجل "أن هذه الميزة حساسة وتطلب أذونات خاصة"، ولن تتمكن سوى تطبيقات معينة من الاستفادة منها.

ومن المفترض أن يسمح لبعض التطبيقات المراقبة فقط بالوصول إلى البيانات المذكورة، والتى منها برامج مكافحة الفيروسات فى الأجهزة الذكية وبعض تطبيقات إدارة الملفات والمتصفحات التى يتطلب عملها ذلك الأمر.

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة التي استغرقت من جوجل وقتا طويلا للإقدام عليها من المفترض أن تزيد من خصوصية بيانات المستخدمين، لا سيما أن بعض مطوري التطبيقات كانوا يستغلون بياناتهم لأغراض شخصية قد تتعلق بسياسة الإعلانات الموجهة أو التي تستهدف توجهات أصحاب الهواتف.