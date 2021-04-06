شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه القمر الوردي؟ وما هو سر تسمية القمر العملاق لشهر أبريل بهذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى الفضاء والفلك ومشاهدة الظواهر الطبيعية المختلفة، فربما تكون قد سمعت عن القمر الوردى العملاق، والذى يعنى أن قمرنا سيبدو أكبر وأكثر سطوعًا فى سماء الليل، إذ تحدث هذه الظاهرة عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعنى أن وجهه سيكون مضاء بالكامل.

القمر الوردي ربما لم نعد نتبع تقويم القمر، لكن القمر الوردي لشهر أبريل لا يزال مهمًا جدًا في إملاء الأعياد الدينية والتواريخ الأخرى، حيث يصادف عيد الفصح يوم الأحد الأول بعد اكتمال القمر لأول مرة بعد الاعتدال الربيعي، وسيكون القمر الوردي لهذا العام مرئيًا مساء 26 أبريل وحتى 27 أبريل، ويجب أن يبدو مشرقا وممتلئا في السماء ولكنه لن يكون ورديا بالضرورة.

فيما تعود ممارسة تسمية الأقمار الكاملة إلى الأمريكيين الأصليين، حيث تتبعت القبائل مواسمها بأسماء مميزة لكل من القمر المكتمل، ونظرًا لأن شهر القمر أقصر قليلاً من شهور التقويم لدينا، فإن تواريخ اكتمال القمر تتغير قليلاً من سنة إلى أخرى، لكن أشهرهم تبقى كما هي، وكل عام نرى قمرًا ورديًا في أبريل.

فيما يأتي المصطلح من عشب الطحلب الوردي، أو زهرة فلوكس الأرض البرية، والتي تنتشر في فصل الربيع.

وأوضحت ناسا: "هناك اسم قمرى خاص لكل قمر كامل فى السنة، إذ يُعرف قمر البدر فى 28 أبريل باسم "القمر الوردى الكامل" بسبب زهرة العشب الوردى - أو زهرة الفلوكس البرية - وهى واحدة من أقدم الزهور المنتشرة فى الربيع، وقد تسمع أيضًا هذا القمر المشار إليه باسم قمر النبتة أو قمر البيض أو قمر السمك".