هل يتم العثور على الكائنات الفضائية خلال هذا القرن؟ هذا ما يعتقده ميتشيو كاكو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:21 مساءً - إنّ التواصل مع الكائنات الفضائية أصبح قريباً جداً، وفقاً لفيزيائي رائد، ولكن لا ينبغي لنا أن نتوقع أن يكون ذلك ودياً.

يعتقد الفيزيائي والخبير المستقبلي في نظرية الأوتار ميتشيو كاكو أننا سنجد علامات على الحياة في الكون خلال هذا القرن.

وقال لصحيفة الغارديان: “إن مجرد الوصول بشكل أعمى إلى الكائنات الفضائية هو “فكرة رهيبة” ، ويقارنها بلقاء مونتيزوما مع هيرنان كورتيس قبل أن يهلك الإسبان الأزتك في القرن السادس عشر.

ينصح كاكو ، الذي ألف العديد من الكتب الأكثر مبيعاً في مجال العلوم ، بإجراء أول اتصال معهم ” بعناية فائقة.”

إن الإشارة إلى مونتيزوما قد تثير الخوف بين أبناء الأرض ، كون الحاكم القديم للأزتيك في 1500s الذي رحب بكورتيس قد قُتل بسبب عمله الجيد.

استفاد كورتيس من الترحيب ، وأخذ مونتيزوما رهينة حتى يتمكن من أخذ عرش الأزتك.

ويقال أن مونتيزوما قتل في وقت لاحق من قبل رعاياه الغاضبين الذين اعتقدوا أنه استسلم للحكم الإسباني.

ويحذر كاكو من أن الترحيب بالكائنات الفضائية على الأرض قد يكون له نفس النتيجة.

كاكو هو أستاذ الفيزياء النظرية في كلية سيتي في نيويورك ومؤيد رائد لنظرية الأوتار.

إنه يروج للفيزياء على شاشة التلفزيون، كما أنه كتب العديد من أفضل الكتب مبيعاً في نيويورك تايمز ، بما في ذلك “فيزياء المستقبل” و “مستقبل العقل” ، التي تفترض إمكانيات التخاطر والذكريات القابلة للبرمجة.

يناقش كتابه الأخير ، “معادلة الله” ، السعي المستمر لتطوير “نظرية كل شيء” التي توحد القوى الأساسية للطبيعة.

لكن فضول كاكو العلمي يمتد إلى عوالم أخرى ، بما في ذلك البحث عن حياة ذكية في الكون.

في 2018 reddit AMA ، قال أنه شعر أن البشرية ستتواصل مع الكائنات الفضائية خلال هذا القرن.”

يأتي تفاؤله من عملية إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي المخطط لها في أكتوبر 2021 ، والتي ستوفر دقة وحساسية أكبر للأشعة تحت الحمراء من تلسكوب هابل.

وقال في مقابلة جديدة مع صحيفة الغارديان: “سيكون لدينا الآلاف من الكواكب للنظر إليها ، ولهذا السبب أعتقد أن الفرص عالية جداً لدرجة أننا قد نتواصل مع حضارة فضائية غريبة”.

لكن الفيزيائي المستقبلي يشعر بالتناقض حول طرق باب المخلوقات الفضائية.

وقال لصحيفة الغارديان: “هناك بعض زملائي الذين يعتقدون أنه يجب علينا التواصل معهم”. “أعتقد أن هذه فكرة فظيعة.”

“كلنا نعرف ما حدث لمونتيزوما عندما التقى كورتيس في المكسيك منذ مئات السنين.”

هُزم مونتيزوما الثاني ، آخر إمبراطور الأزتيك ، من قبل الفاتح الإسباني هيرنان كورتيس في عام 1520.

وأضاف كاكو: ” شخصياً ، أعتقد أن الكائنات الفضائية ستكون ودية ولكن لا يمكننا المخاطرة بذلك”. “لذلك أعتقد أننا سنجري اتصالاً ولكن يجب علينا القيام بذلك بعناية فائقة.”

وقال في reddit AMA، قبل اندفاعنا للتواصل ، يجب علينا أيضاً التفكير في نواياهم: “هل هم توسّعيون وعدوانيون ، أم سلميون؟”

كما أنّ التواصل معهم قد لا يكون بهذه السهولة.

وقال في AMA: لأننا نستخدم موجات الراديو، إنّ التحدث معهم سيكون صعباً، لأنهم يمكن أن يكونوا على بعد عشرات السنين الضوئية.

وأضاف: “هناك احتمال آخر هو أن يهبطوا في حديقة البيت الأبيض ويعلنوا عن وجودهم”. “لكنني أعتقد أن هذا غير مرجح ، لأننا سنكون مثل حيوانات الغابات بالنسبة لهم.” إنّ كاكو ليس الوحيد الذي لديه تحفظات حول لقاء قريب.

“نحن لا نعرف الكثير عن المخلوقات الفضائية ، لكننا نعرف عن البشر” ، قال الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغز عام 2018 ، وفقاً لما ذكرته Live Science.

“إذا نظرت إلى التاريخ ، فإن الاتصال بين البشر والكائنات الأقل ذكاء غالباً ما يكون كارثياً من وجهة نظرهم ، واللقاءات بين الحضارات ذات التقنيات المتقدمة مقابل البدائية قد ذهبت بشكل سيء بالنسبة إلى الأقل تقدماً.”

وأضاف أن الحضارة الفضائية التي تتلقى رسالة من الأرض يمكن أن تكون متقدمة “مليارات السنين” عن الجنس البشري.

“إذا كان الأمر كذلك ، فإنها ستكون أكثر قوة إلى حد كبير ، وقد لا ترى فينا قيمة أكثر مما نرى البكتيريا.”

ولكن ، مثل كاكو ، دعم هوكينزعملية البحث عن الحياة الفضائية.

في الواقع ، تم تقديم تعليقاته في حدث صحفي أعلن عن جهد مدته عشر سنوات بقيمة 100 مليون دولار للاستماع إلى إشارات البث من أقرب مليون نجم ، باستخدام اثنين من أقوى التلسكوبات في العالم.

وقال: “لقد حان الوقت للالتزام بإيجاد الإجابة، للبحث عن حياة خارج الأرض”. ‘نحن على قيد الحياة. نحن أذكياء. يجب أن نعرف.”