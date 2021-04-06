تكنولوجيا: ZTE تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة Axon 30 في 15 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة ZTE يوم 15 من شهر أبريل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Axon 30 برقاقة معالج Snapdragon 888 وتكبير بصري حتى 3 مرات.

كُشِف مؤخراً عن صور رسمية لهاتف Axon 30 Pro المرتقب قبل الإعلان الرسمي، حيث ظهرت إعدادات الكاميرة في الصور بشكل واضح، حيث يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، حيث يدعم الهاتف تكبير بصري حتى 3 مرات.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر Tele، أيضاً أكدت التسريبات والإعلانات التشويقية على أن سلسلة Axon 30 لن تتضمن مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل، حيث تتضمن إعدادات الكاميرة في Axon 30 Pro مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

ومن المتوقع أن تنخفض إعدادات الكاميرة في الإصدارات الأخرى من سلسلة هواتف Axon 30، من جانب أخر كشفت ZTE مؤخراً عن خطط ZTE للكشف عن الجيل الجديد من الكاميرة الأمامية المميزة بتصميم أسفل الشاشة، والتي تدعم الآن الشاشة المميزة بمعدل تحديث 120Hz.

أيضاً كشفت قوائم JD.com عن دعم أحد الإصدارات برقاقة معالج Snapdragon 888، ومن المتوقع أن تقدم في إصدار Pro،كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 55W، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل عن سلسلة Axon 30.

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