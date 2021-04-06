تكنولوجيا: تطبيق TikTok يضيف ميزة الترجمة التوضيحية التلقائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث جديد لتطبيق TikTok بميزة التسميات والترجمة التوضيحية التلقائية ليدعم المستخدمين بتجربة سلسة في إستخدام التطبيق.

يمكن لمستخدمي تطبيق TikTok من منشأي المحتوى والمبدعين الآن الحصول على ميزة الترجمة التوضيحية التي تظهر بشكل تلقائي في التطبيق، لتدعم المستخدمين في متابعة المحتوى بتجربة سلسة في التطبيق.

إعتمد المستخدمين من منشأي المحتوى في تطبيق TikTok في السابق على إضافة ترجمة وتسميات توضيحية لمقاطع الفيديو في التطبيق، ولقد إستغرقت هذه العملية الكثير من الوقت.

ومن المتوقع أن تدعم إضافة التسميات والترجمة التوضيحية في تطبيق TikTok المستخدمين في إبتكار المحتوى بتجربة سلسة وسريعة، كما سيتاح للمستخدمين إضافة التعديلات وتحرير الترجمة، كما سيقدم التطبيق للمستخدمين ميزة تعطيل الترجمة التلقائية.

يذكر أن مطوري التطبيق أكدوا على أن إضافة التسميات التوضيحة ستدعم المستخدمين من ضعاف السمع أو الصم في الحصول على تجربة أفضل في تطبيق TikTok.

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