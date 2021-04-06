بالفيديو: ابتكار فحص للكشف عن كورونا في المنزل عبر ماكينة القهوة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 04:10 مساءً - تمكن باحثون من قسم الكيمياء العضوية في جامعة Wageningen الهولندية للبحوث، من تصميم اختبار للفحص الفردي لفيروس كورونا في المنزل، باستخدام ماكينة قهوة كبسولات منزلية، بدون الحاجة للفحص المختبري.

وبحسب ما نشر موقع ”ياهو“ الإخباري، اليوم الثلاثاء، يوجد نوعان رئيسيان لاختبار كوفيد 19: وهما اختبار ”بي سي آر“ واختبار التدفق الجانبي LFT.

ويتميز اختبار ”بي سي آر“ بدقته العالية في تشخيص الإصابة بالفيروس، ولكنه يحتاج إلى مواد ومعدات متخصصة، حيث يتطلب ذلك إرسال المسحات إلى المختبر، للحصول على النتيجة في مدة زمنية تستغرق يومًا أو يومين.

أما اختبار LFT، فيعتبر سريعًا ومنخفض التكلفة وسهل الاستخدام، مما يجعله مثاليًا للاختبار المنزلي، ولكنه ليس دقيقًا في اكتشاف الفيروس كما اختبارات ”بي سي آر“، حيث يحدد -فقط- الأشخاص بالمصابين بأحمال فيروسية عالية من كوفيد 19.

وهذا يعني أن اختبار LFT، يشخص العديد من المصابين بالفيروس، بنتيجة سلبية خاطئة.

بدوره قال الباحث فيتوريو ساجيومو، المعد الرئيسي في المشروع: ”للتوصل إلى أداء مثالي، نحتاج إلى اختبار منزلي سهل الاستخدام، مثل اختبار LFT، ولكنه عالي الحساسية في اكتشاف الفيروس، كاختبار ”بي سي آر“.

وبيّن ساجيومو، أنه وفريقه توصلوا إلى طريقة تسمى تضخيم متساوي الحرارة، بواسطة مشرع دائري Lamp، وهي تقنية أحادية الأنبوب، تستخدم كبديل منخفض التكلفة لاكتشاف أمراض معينة، بطريقة تتشابه مع اختبار ”بي سي آر“.

وعلى سبيل المثال، يمكن دمج تقنية Lamp مع ”قارئ اللون“، حيث عندما تتفاعل مع المسحة، تسبب زيادة في حموضة العينة، مما يؤدي إلى تغيير اللون، وفقًا لمستوى درجة الحموضة pH، وتوفر إشارة بصرية من نتيجة إيجابية أو سلبية للإصابة بالفيروس.

مع ذلك، تحتاج تقنية Lamp إلى تحكم دقيق في درجة الحرارة، حيث توصل ساجيومو وفريقه إلى طريقة تتغلب على هذا، باستخدام مادة شمعية تمتص الحرارة أثناء ذوبانها، وبالتالي، تحافظ على درجة حرارة ثابتة.

وأنشأ الباحثون جهازًا لأنابيب تفاعل Lamp وقطع الشمع، حيث تم إدراجها في ماكينة قهوة كبسولات نسبرسو.

وتمثلت الخطوة الأخيرة بالمشروع، في إيجاد الطريق الصحيح لتسخين الكبسولات، حيث استقر الباحثون على مقلاة تحتوي على ماء مغلي على موقد الطهي، وكان الناتج جهازهم ”CoroNaspresso“ لفحص كورونا.

واختبر الباحثون الجهاز على مسحات لستة أشخاص، حيث حدد إصابة ثلاث حالات بشكل صحيح بمرض كوفيد 19، وأظهر لونًا مختلفًا للنتائج السلبية من الاختبارات.

وأشار الباحثون إلى أن الجهاز سيكون من السهل إنتاجه بالملايين، حيث يمكن أخذ المسحة وتسخين الكبسولات، للحصول على النتائج في إجراء يتم بالكامل من المنزل.

ونشر الباحثون ملخص مشروعهم، والذي لم تتم مراجعته بعد، من قبل علماء آخرين، عبر موقع ChemArxiv العلمي.