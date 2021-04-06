تكنولوجيا: تطبيق YouTube Kids يتوفر الآن في عدد جديد من الدول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة جوجل رسمياً اليوم على دفع تطبيق YouTube Kids إلى مزيد من الدول حول العالم، حيث يتوفر الآن بالفعل في 11 دولة جديدة مع 15 دولة في الشرق الأوسط.

قدمت شركة جوجل تطبيق YouTube Kids لدعم المستخدمين في حماية الأطفال من المحتوى المسئ، كما يدعم الوالدين في مراقبة المحتوى الذي يشاهده الأطفال.

وتشمل 11 دولة التي يتوفر بها تطبيق YouTube Kids اليوم كلاً من:

بوليفيا

كوستا ريكا

جمهورية الدومينيكان

الاكوادور

السلفادور

غواتيمالا

هندوراس

نيكاراغوا

بنما

باراغواي

أوروغواي

كما ينطلق التطبيق في مجموعة من دول الشرق الأوسط وتشمل 15 دولة من بينها:

مصر

الإمارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

المغرب

العراق

الأردن

لبنان

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