علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تطبيق YouTube Kids يتوفر الآن في عدد جديد من الدول

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة جوجل رسمياً اليوم على دفع تطبيق YouTube Kids إلى مزيد من الدول حول العالم، حيث يتوفر الآن بالفعل في 11 دولة جديدة مع 15 دولة في الشرق الأوسط.

قدمت شركة جوجل تطبيق YouTube Kids لدعم المستخدمين في حماية الأطفال من المحتوى المسئ، كما يدعم الوالدين في مراقبة المحتوى الذي يشاهده الأطفال.

وتشمل 11 دولة التي يتوفر بها تطبيق YouTube Kids اليوم كلاً من:

  • بوليفيا
  • كوستا ريكا
  • جمهورية الدومينيكان
  • الاكوادور
  • السلفادور
  • غواتيمالا
  • هندوراس
  • نيكاراغوا
  • بنما
  • باراغواي
  • أوروغواي

كما ينطلق التطبيق في مجموعة من دول الشرق الأوسط وتشمل 15 دولة من بينها:

  • مصر
  • الإمارات العربية المتحدة
  • المملكة العربية
  • المغرب
  • العراق
  • الأردن
  • لبنان

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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