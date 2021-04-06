تكنولوجيا: صور حية مسربة لهاتف الألعاب القادم من Lenovo Legion 2 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو للإعلان عن إصدارها الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب Lenovo Legion 2 Pro في حدث يعقد في 8 من أبريل، واليوم يظهر الهاتف في أحدث الصور الحية على شبكة الإنترنت.

كشفت التسريبات التي نشرت حتى الآن عن مجموعة من التفاصيل حول مواصفات هاتف Legion 2 Pro المرتقب من لينوفو، حيث ينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5500 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

كما يأتي هاتف Legion 2 Pro بتصميم للكاميرة الأمامية على غرار الإصدار السابق من سلسلة Legion الذي جاء بكاميرة أمامية منبثقة، بينما تتوسط الكاميرة الرئيسية الجهة الخلفية من الإصدار الجديد.

أيضاً يأتي هاتف Legion 2 Pro بمروحة فعلية مدمجة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يضم الهاتف منفذ USB-C في الإطار الجانبي للهاتف إلى جانب زر التحكم في مستوى الصوتيات.

ويظهر الهاتف في الصور الحية باللون الأبيض، لذا سيكون من بين الإختيارات المطروحة للهاتف، كما تكشف الصور عن إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع فلاش LED مزدوج، كما يظهر شعار Legion في الجهة الخلفية، مع شاشة بتصميم مسطح، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب خلال أيام.

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