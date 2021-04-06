شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع ياهو يغلق خدمة Yahoo Answers مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن موقع yahoo الذى أصبح جزءًا من Verizon Group سيغلق خدمة Yahoo Answers، وهى إحدى منصات الأسئلة والأجوبة على الويب الأطول تشغيلًا والأكثر شهرة في تاريخ الإنترنت وذلك فى 4 مايو، حيث سيتم إعادة التوجيه إلى صفحة Yahoo الرئيسية، ومن الواضح أن جميع أرشيفات النظام الأساسى ستتوقف عن الوجود، وفقا لما نقله موقع the verege.

وأعلنت شركة Yahoo ، عن التغيير في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية لـ Yahoo Answers والتي تعمل منذ 2005، خيث ترتبط الرسالة بالأسئلة الشائعة التي توضح الجدول الزمني للإغلاق، واعتبارًا من 20 أبريل لن تقبل المنصة الطلبات الجديدة كما توضح الأسئلة الشائعة إليها.

وسيكون أمام المستخدمين أيضًا حتى 30 يونيو لطلب بياناتهم وإلا فلن يكون الوصول إليها متاحًا بعد ذلك، ويتضمن ذلك "كل المحتوى الذي ينشئه المستخدم بما فى ذلك قائمة الأسئلة وقائمة الإجابات والإجابات وأي صور"، كما تقول Yahoo ، ولكن "لن تتمكن من تنزيل محتوى المستخدمين الآخرين أو أسئلتهم أو إجاباتهم".

ومن جهة أخري توفر ملاحظة تم إرسالها إلى أعضاء Yahoo Answers النشطين مزيدًا من التفاصيل حول سبب إغلاق Yahoo للمنصة، بما في ذلك "أنها أصبحت أقل شعبية على مر السنين" وأن الشركة "قررت تحويل مواردها بعيدًا" عن المنتج "للتركيز على المنتجات التي تخدم أعضائنا بشكل أفضل".