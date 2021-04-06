Pixel Buds من جوجل قد تتضمن ميزة الصوت المكاني

دبي - يزن راشد - استحوذت شركة جوجل حديثًا على شركة Dysonics الناشئة في مجال الصوت الثلاثي الأبعاد، مما قد يساعدها في جلب بعض الميزات الجديدة إلى سماعاتها اللاسلكية Pixel Buds أو أي من منتجاتها المستقبلية الأخرى.

وانضم بعض موظفي Dysonics إلى جوجل في الأشهر الأخيرة، حيث يعملون الآن على أجهزة الصوت.

كما استحوذت جوجل أيضًا على حقوق الملكية الفكرية لشركة Dysonics، بما في ذلك بعض براءات الاختراع لتتبع الصوت بكلتا الأذنين، وهي ميزة مفيدة للنسخ المستقبلية من Pixel Buds، أو غيرها من الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء.

وحدث الاستحواذ في شهر ديسمبر، وتم الكشف عنه في إيداع حديث إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

وتأسست Dysonics في عام 2011 كفرع من حاضنة UC Davis Technology، وبنت في البداية أداة تعقب الحركة لسماعات الرأس، مما جعل من الممكن إضافة الوعي المكاني للأجهزة الصوتية القابلة للارتداء.

ودخلت Dysonics لاحقًا في شراكة مع Virgin America لجلب الصوت المحيطي إلى نظام الترفيه على متن الطائرة، كما طورت أيضًا برنامج تأليف صوتي ثلاثي الأبعاد لصناع محتوى الواقع الافتراضي.

وغير (روبرت دالتون) Robert Dalton، المؤسس المشارك للشركة وكبير موظفي التكنولوجيا، معلومات حسابه عبر LinkedIn للاعتراف بالانتقال إلى جوجل، ويشير حسابه إلى أنه يطور أجهزة صوتية لصالح جوجل.

ويلاحظ موظف Dysonics سابق آخر عبر LinkedIn أنه يعمل الآن في فريق يقوم ببناء خوارزميات صوتية لمجموعة متنوعة من منتجات أجهزة جوجل.

ويمكن لجوجل استخدام موظفي Dysonics والتكنولوجيا الخاصة بها للإصدارات المستقبلية من Pixel Buds، مما يسمح للشركة بإضافة ميزة الصوت المكاني المتاحة عبر نموذجي AirPods Pro و AirPods Max من آبل.

ومن الممكن أيضًا أن تستخدم جوجل تقنيات الشركة الناشئة لزيادة تعزيز صوت مكبرات الصوت الخاصة بها من Nest.

كما قد تستعين جوجل بموظفي وتقنيات Dysonics بالنسبة للصوت في أجهزتها المستقبلية للواقع المعزز.

وبعد أن ابتعدت جوجل عن مساحة أجهزة AR و VR لبعض الوقت، اتخذت خطوات في الأشهر الأخيرة تشير إلى تجدد الاهتمام، حيث استحوذت على صانع نظارات الواقع المعزز North في شهر يونيو 2020.