Apple TV المزود بميزة طال انتظارها يظهر في tvOS 14.5

دبي - يزن راشد - استثمرت شركة آبل بكثافة في خدمات المحتوى الرقمي، إلا أن أجهزة Apple TV نفسها لم تشهد الكثير من التغييرات في السنوات الماضية، وخلال 14 عامًا من وجوده، دعم جهاز Apple TV ما يصل إلى 60 هرتز فقط.

وأضاف جهاز الجيل الخامس الحالي، الذي تم إطلاقه منذ ما يقرب من أربع سنوات، دعمًا لدقة 4K فقط، ولم يتم تحديثه منذ ذلك الحين.

ويبدو أن التحديث الذي طال انتظاره قد يتم طرحه قريبًا، حيث هناك ميزة جديدة ظهرت في أحدث إصدار تجريبي لنظام التشغيل tvOS 14.5 تلمح إلى هذه الترقية، التي بدورها تعني أيضًا ترقية كبيرة للأجهزة.

ويدعم الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل tvOS 14.5 معدلات التحديث 120 هرتز – وهي قدرة لا تتوفر في نماذج Apple TV المتوفرة حاليًا – مما قد يشير إلى أن شركة تعمل على إصدار جديد من الجهاز.

وليس من الواضح ما هي استخدامات معدل التحديث 120 هرتز في جهاز Apple TV الجديد، لكن أحد الاحتمالات هو ممارسة الألعاب بسلاسة أكثر، مثل ما يتم تقديمه مع دعم 120 هرتز عبر PlayStation 5 و Xbox Series X.

وازداد الاهتمام بالألعاب حديثًا، لذلك لن يكون مفاجئًا إذا كان لدى Apple TV الجديد المزيد من الميزات التي تركز على الألعاب.

وأضافت آبل للتو مجموعة من الألعاب الجديدة إلى خدمة الاشتراك Apple Arcade، التي تتيح لك ممارسة الألعاب عبر آيفون وآيباد وماك و Apple TV ونقل تقدمك عبر المنصات.

كما تشتمل الإصدارات التجريبية من iOS 14.5 و macOS 11.3 و tvOS 14.5 على دعم لذراع تحكم PlayStation 5 وذراع تحكم Xbox Series X، ومن المرجح أن ينتقل هذا الدعم إلى الإصدارات النهائية من الأنظمة التشغيلية.

ويتماشى دعم Apple TV الذي يُشاع بتردد 120 هرتز أيضًا مع تقرير وكالة بلومبرج الصادر في شهر ديسمبر، الذي قال: إن آبل تطور جهاز Apple TV جديد من المفترض صدوره في وقت ما من هذا العام مع تركيز أقوى على الألعاب.

وأضاف التقرير أيضًا: إن الجهاز الجديد يحتوي على جهاز تحكم عن بُعد معاد تصميمه، الذي من المأمول أن يكون أسهل في الاستخدام.