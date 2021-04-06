Stripe للمدفوعات تدخل الشرق الأوسط من خلال دبي

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Stripe العملاقة للمدفوعات الرقمية عن إطلاقها الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل هذا الإطلاق توسع الشركة الأول في الشرق الأوسط.

وتفتتح Stripe مكتبًا جديدًا في الإمارات العربية المتحدة، في مدينة دبي للإنترنت، الذي سيكون أول مكتب للشركة في المنطقة.

ويمكن للشركات العاملة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة استخدام Stripe لقبول المدفوعات عبر الإنترنت، وإجراء المدفوعات، وتخفيف الاحتيال، والتوسع عالميًا للوصول إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.

ويعني الإعلان أيضًا أنه سيكون من الأسهل على ملايين الشركات التي تستخدم Stripe أن تجعل منتجاتها وخدماتها متاحة في الإمارات العربية المتحدة.

وتأسست شركة في عام 2010 بواسطة الأخوين الأيرلنديين باتريك وجون كوليسون، وتستخدمها أكثر من 50 شركة، كل منها تعالج أكثر من مليار دولار سنويًا لتلقي المدفوعات وفواتير العملاء.

وتشمل الشركات التي تستخدم خدمة المدفوعات جوجل وأوبر وأمازون وعملاقة الشحن البحري Maersk.

وقال (مات هندرسون) Matt Henderson، رئيس قسم الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في Stripe: تزيل Stripe التعقيدات حتى تتمكن الشركات من التركيز على ما يجعلها مميزة.

وأضاف: يعني إطلاقنا أيضًا أنه يمكننا الآن ربط قاعدة مستخدمينا العالمية بمنطقة الخليج، وتمكينهم من توسيع عملياتهم في المنطقة بسلاسة.

وكان عدد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك Illusions Online و Aceplace و ChatFood و WeKeep، جزءًا من الاختبار التجريبي قبل الإطلاق لشركة Stripe ويستخدمونها لتشغيل المدفوعات في المنطقة، جنبًا إلى جنب مع العلامات التجارية العالمية، مثل Glofox.

وزادت القيمة الإجمالية لمعاملات الدفع الرقمي في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من الضعف في العامين الماضيين، مع 18.5 مليار دولار من المعاملات في عام 2020، حيث عززت إجراءات الإغلاق من زيادة التجارة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن يستمر نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن يضيف القطاع ما يقرب من 10 مليارات دولار أخرى على مدى العامين المقبلين.

ويأتي الإعلان عن دخول Stripe إلى السوق بدعم من شراكة مع Network International، ويوفر للشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها البنية التحتية التي تحتاجها للتواصل بشكل أفضل مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم والتجارة على المستوى الدولي.