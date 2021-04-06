علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: "واتس آب" يختبر خاصية جديدة لنقل سجل المحادثات بين نظامي "أندرويد" و "أى أو إس"

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القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة "واتس آب"، باختبارات على خاصية جديدة لتطبيق المحادثات الإلكترونية يسمح بنقل سجل المحادثات بين نظام تشغيل الأندرويد و"أى او إس" أو المعروف باسم أنظمة تشغيل الأبل، في خطوة كان ينتظرها الكثيرون ممن عانوا من ضياع محادثاتهم بعد استبدال هواتفهم المحمولة بين النظامين.

 

وأشارت الشركة - حسبما ذكر موقع "جادديتس 360" الإلكتروني - إلى أن التطبيقات التي كانت تستخدم لمساعدة المستخدمين الذين ينتقلون بين نظامي التشغيل، تعد انتهاكا لقواعد خدمات التشغيل، ولم تشر الشركة إلى الموعد المتوقع لإطلاق هذا التحديث الجديد لخدمة الواتس اب، إلا أنها توقعت إصداره في وقت قريب. 

 

يشار إلى أن شركة "واتس اب" قامت مؤخرا بإدخال تحديث على التطبيق يسمح باستخدامه عن طريق أجهزة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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