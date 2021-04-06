شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Clubhouse يطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته والان مع تفاصيل الخبر
وقال Clubhouse إن جميع المستخدمين سيتمكنون اعتبارا من الاثنين من إرسال أموال عبر التطبيق، وستتاح خاصية تلقي المدفوعات في بادئ الأمر لمجموعة اختبار صغيرة على أن تتاح بعد ذلك لآخرين.
ويمكن أن يرسل المستخدمون أموالا لصناع المحتوى على Clubhouse ممن لديهم هذه الخاصية مفعلة من خلال الدخول على ملفهم الشخصي ثم اختيار "أرسل أموالا".
ولا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق، ومقره سان فرانسيسكو، إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين.
وطُرح Clubhouse في أوائل 2020 وارتفع عدد مستخدميه على مستوى العالم بعد أن أجرى الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood مناقشة مفاجئة عبر منصة التطبيق.