شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Clubhouse يطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تطبيق Clubhouse الصوتي أنه أطلق خاصية دفع أموال لصناع المحتوى على منصته دون أن يحصل هو على أي أموال نظير ذلك وفقا لما نقلته CNBC.

وقال Clubhouse إن جميع المستخدمين سيتمكنون اعتبارا من الاثنين من إرسال أموال عبر التطبيق، وستتاح خاصية تلقي المدفوعات في بادئ الأمر لمجموعة اختبار صغيرة على أن تتاح بعد ذلك لآخرين.

ويمكن أن يرسل المستخدمون أموالا لصناع المحتوى على Clubhouse ممن لديهم هذه الخاصية مفعلة من خلال الدخول على ملفهم الشخصي ثم اختيار "أرسل أموالا".

وقالت شبكة التواصل الاجتماعي الصوتية إن شريكتها Stripe لخدمات الدفع الإلكتروني ستحصل رسوما بسيطة مقابل معالجة بطاقة الائتمان أو الخصم التي سيطلب التطبيق إضافتها عند محاولة الدفع الأولى.

ولا يمكن الدخول إلى غرف الدردشة الخاصة بالتطبيق، ومقره سان فرانسيسكو، إلا من خلال دعوات من الأعضاء الحاليين.

وطُرح Clubhouse في أوائل 2020 وارتفع عدد مستخدميه على مستوى العالم بعد أن أجرى الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وفلاد تينيف الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood مناقشة مفاجئة عبر منصة التطبيق.