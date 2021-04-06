شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Numi يكتب العمليات الحسابية فى جمل بلغات متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج البعض إلى انجاز بعض الحسابات بشكب سريع، ومنهم من يستخدم الآلة الحاسبة لنظام تشغيل ماك أو غيره لإنجازها، ولكن بالنسبة للحسابات المعقدة مثل حساب العملات أو تقسيم الفواتير، فقد وصلت إلى عدة أدوات عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع TheNextWeb يقدم تظبيق الآلة الحاسبة الشهير المسماة Numi خدمة تمكن المستخدم من كتابة العمليات الحسابية في جمل للحصول على نتائج مثل "50 روبية هندية إلى دولار أمريكي" أو "اليوم + أسبوعين".

كما أنه من السهل إجراء محادثة الوحدة والعملة حتى لا تضطر إلى الحصول على مساعدة Google لتحويل الروبية الهندية إلى الدولار الأمريكي أو القدمين إلى سنتيمترات.

كما يدعم التطبيق المجانى لغات متعددة بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والكورية.