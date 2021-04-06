شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: لهذه الأسباب تسعى آبل لاستخدام الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادرًا ما يقدم الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، Tim Cook ، تفاصيل حول المنتجات غير المعلنة، لكنه قدم بعض التلميحات حول تفكير Apple في الواقع المعزز والسيارات في New York Times.

وعندما يتعلق الأمر بالواقع المعزز، فقد اتفق كوك بأن التكنولوجيا "مهمة للغاية" لمستقبل Apple وقال إنه يمكن استخدامها لتحسين المحادثات وفقا لموقع the verege.

وقال كوك إنه يتخيل استخدام الواقع المعزز في مجالات الصحة والتعليم والبيع بالتجزئة والألعاب.

وترددت شائعات عن أن شركة آبل تعمل منذ سنوات على سماعة رأس بتقنية الواقع المعزز، وتشير أحدث التسريبات إلى إمكانية إطلاق جهاز الواقع المختلط العام المقبل.

وتتوفر ميزات الواقع المعزز بالفعل على iPhone وiPad ، ولكن بعيدًا عن بعض فلاتر Snapchat ، لم يصبح الواقع المعزز كل ما يستخدم على نطاق واسع حتى الآن.

وجعلت التسريبات من Apple من غير الواضح ما إذا كانت الشركة تطور تقنية القيادة الذاتية التي يمكنها ترخيصها لشركات أخرى أو ما إذا كانت Apple تخطط لتطوير سيارة كاملة بنفسها، تشير تعليقات كوك الأخيرة على افتراض أن المشروع يؤتي ثماره.

قال كوك: "نحن نحب دمج الأجهزة والبرامج والخدمات وهذا ما نحب أن نفعله، كما نحب أن نمتلك التكنولوجيا الأساسية الموجودة حول ذلك ".

أشار كوك إلى "الاستقلالية" على أنها "تقنية أساسية" وقال إن هناك "الكثير من الأشياء التي يمكنك فعلها بما فيها الروبوتات.