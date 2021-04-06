شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: لهذه الأسباب تسعى آبل لاستخدام الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر
وعندما يتعلق الأمر بالواقع المعزز، فقد اتفق كوك بأن التكنولوجيا "مهمة للغاية" لمستقبل Apple وقال إنه يمكن استخدامها لتحسين المحادثات وفقا لموقع the verege.
وقال كوك إنه يتخيل استخدام الواقع المعزز في مجالات الصحة والتعليم والبيع بالتجزئة والألعاب.
وتتوفر ميزات الواقع المعزز بالفعل على iPhone وiPad ، ولكن بعيدًا عن بعض فلاتر Snapchat ، لم يصبح الواقع المعزز كل ما يستخدم على نطاق واسع حتى الآن.
وجعلت التسريبات من Apple من غير الواضح ما إذا كانت الشركة تطور تقنية القيادة الذاتية التي يمكنها ترخيصها لشركات أخرى أو ما إذا كانت Apple تخطط لتطوير سيارة كاملة بنفسها، تشير تعليقات كوك الأخيرة على افتراض أن المشروع يؤتي ثماره.
قال كوك: "نحن نحب دمج الأجهزة والبرامج والخدمات وهذا ما نحب أن نفعله، كما نحب أن نمتلك التكنولوجيا الأساسية الموجودة حول ذلك ".
أشار كوك إلى "الاستقلالية" على أنها "تقنية أساسية" وقال إن هناك "الكثير من الأشياء التي يمكنك فعلها بما فيها الروبوتات.