شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ينصح مستخدميه: الكمامات لا تزال مهمة لحماية الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الكمامات لا تزال مهمة.. ارتدِ كمامة لحماية الآخرين" بهذه الكلمات التوعوية، غير موقع البحث الأشهر عالميا "جوجل" شكل واجهته الرئيسية، حيث قام بوضع الكمامة على كل حرف من حروفه، تأكيدا على ضرورة ارتداء الكمامة وعدم التخلى عنها، فى ظل تزايد أعداد المصابين خلال الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.



واجهة جوجل

وظهرت حروف كلمة Googl عبر الواجهة الرئيسية لموقع البحث، مزينة بأقنعة الوجه، متبوعة بتعليق توعوى، وهو "الكمامات لا تزال مهمة.. ارتدِ كمامة لحماية الآخرين".

يذكر أنه فى وقت سابق من الأسبوع الماضى، أعلنت شركة جوجل عن ارتفاع وتيرة البحث عن القضايا المتعلقة بالصحة النفسية بنسبة تزيد عن الـ1000% خلال السنوات الـ5 الماضية.

ولفتت الشركة إلى ارتفاع طلبات البحث باللغة العربية عن "كيف أعزز صحتى النفسية"، بنسبة 1.100% فى السنوات الخمس الأخيرة من 2016 إلى 2021، ووصلت إلى أعلى مستوى لها فى أغسطس 2020، ووصلت عمليات البحث التى تضمّنت كلمة "اخصائى معالج" إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات فى أغسطس 2020.

وقال نجيب جرار رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "جوجل": "المساعدة فى إيصال المعلومات إلى الأشخاص الأشد حاجة إليها تأتى فى صلب أهدافنا فى جوجل، ومن شأن التعاون مع مؤسسة Safe Space أن يزود ملايين الأفراد الذين ارتفعت طلبات البحث باللغة العربية عن "كيف أعزز صحتى النفسية" بنسبة 1.100%، وجميعنا في جوجل ارتفعت طلبات البحث باللغة العربية عن "كيفية أعزز صحتي النفسية" بنسبة 1.100%، ونأمل أن يسهم "مساعد جوجل" فى إفادتهم".