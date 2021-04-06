شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تتردد شركات التأمين فى تحمل مخاطر بتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمنت شركة تسلا التى أسسها الملياردير التقني إيلون ماسك، جميع استثماراتها في البتكوين التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار مؤخرًا، وذلك ضد عدد لا يحصى من المشاكل التي قد تواجهها، مثل الاختراق والسرقة والاحتيال.

وقال ماسك الشهر الماضي إن عملاء تسلا يمكنهم الآن استخدام البتكوين كوسيلة للدفع.

وعلى الرغم من ذلك ذكر تقرير لـCNBC أن التنظيم الضئيل والأسعار المتقلبة لعملة البتكوين وغيرها من العملات المشفرة تجعل العديد من شركات التأمين مترددة في تحمل المخاطر، على الرغم من الطلب المتزايد على حماية الأصول الرقمية والمسئوليات الشخصية للمديرين والمديرين التنفيذيين للشركات التي تتعامل مع العملات المشفرة.

وتقدر شركات التأمين والوسطاء أنه من بين القلائل الذين يقدمون مثل هذا التأمين، لا يمكن لأي منهم تقديم تغطية تتجاوز 750 مليون دولار لأي عميل.

وقدرت شركة الأمن السيبراني CipherTrace ومقرها الولايات المتحدة الخسائر المبلغ عنها من السرقة والقرصنة والاحتيال بإجمالي 1.9 مليار دولار في عام 2020.