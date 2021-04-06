تكنولوجيا: جوجل تستحوذ على شركة Dysonics لتطوير سماعة Pixel Buds

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن الإستحواذ على شركة Dysonics الناشئة والمطورة للصوتيات ثلاثية الأبعاد بهدف تطوير سماعة Pixel Buds اللاسلكية ومكبرات Nest.

تستعد عملاق البحث لتطوير تقنية الصوتيات في إصدارات الشركة من السماعات اللاسلكية Pixel Buds، وأيضاً مكبرات Nest الصوتية، وتساهم عملية الإستحواذ الأخيرة على Dysonics في تطوير تقنية الصوتيات في منتجات شركة جوجل.

وتشير التقارير إلى أن عملية إستحواذ جوجل على Dysonics قد بدأت منذ بضعة أشهر بالفعل، حيث يعمل فريق العمل الآن في شركة جوجل على الأجهزة والتكوينات الخاصة بالصوتيات وأيضاً على تطوير الخورازمية الخاصة بهذه المنتجات.

ومن المتوقع أن يدعم هذا الإستحواذ الجيل القادم من سماعات جوجل اللاسلكية وأيضاً المكبرات الصوتية بتحسينات واضحة في الصوتيات.

يذكر أن شركة Dysonics عرفت أيضاً بتطوير مستشعرات الحركة في السماعات، والتي تعمل على تعزيز الصوتيات المكانية متعددة الإتجاهات، كما تشير التوقعات إلى أن شركة جوجل تخطط لإستخدام تقنية Dysonics في تطوير تقنية الواقع الإفتراضي.

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