شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحقق من عدم اختراق حسابك على فيسبوك أثناء أزمة تسريب البيانات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عدة تقارير أن أحد المهاجمين بأزمة تسريب بيانات فيسبوك، نشر تفاصيل كم هائل من البيانات التى تم تسريبها عن مستخدمين بشبكة فيسبوك، بما في ذلك الأسماء ومعرفات المستخدمين وأرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني - لأكثر من 533 مليون مستخدم على Facebook في منتدى.

وقام Alon Gal ، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن Hudson Rock ، بالتغريد عن الحادث في يناير الماضى، قائلاً إن قاعدة البيانات ظهرت عندما قام مستخدم Telegram بعمل روبوت يسمح للمستخدمين بالاستعلام عن قاعدة البيانات مقابل رسوم.

كما أفاد كاتالين سيمبانو من The Record بشكل مستقل أن قاعدة البيانات كانت متاحة في 106 حزم مختلفة، لكنه أوضح أن إتاحة هذه الملفات للجمهور، ستحتاج إلى شراء أرصدة المنتدى لتنزيلها.

وفى حين أن معظم السجلات تحتوي على أرقام هواتف مرفقة بها، تم الكشف أيضًا عن معرّفات بريد إلكتروني متعددة، يمكنك استخدام موقع hasibeenpwned، وهو موقع ويب يقوم بتحميل معرفات البريد الإلكتروني التي تم كشفها في خروقات مختلفة، للتحقق مما إذا كان هويتك قد تأثر أم لا.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

توجه إلى رابط haveibeenpwned على هاتفك أو سطح المكتب.

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