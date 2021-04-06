شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يطلق فيسبوك تطبيقا مشابها لكلوب هاوس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق تطبيق كلوب هاوس للدردشة الصوتية، ارتفاعا فى عدد المستخدمين قدرتها بعض التقارير بنحو 10 ملايين مستخدم في فترة وجيزة منذ إطلاقه فى 2020 رغم أنه قائم على الدعوة بنظام تشغيل IOS، وقامت العديد من الشبكات الإجتماعية بالإعلان عن خدمات مشابهة قد تشمل مستخدمى أندرويد من المرجح طرحها قريبا، ذلك على الرغم من الجدل الدائر من عدم استمرار مثل تلك التطبيقات مع انحصار الوباء عالميا وتوفير اللقاحات ورغبة الناس فى العودة إلى الحياة التقليدية.

ورغم إعلان العديد من تطبيقات التواصل الإجتماعى تقديم خدمات مشابهة مثل تويتر ولينكد ان وسناب شات، إلا أن بعض تقارير أشارات إلى اتجاه فيسبوك لاستنساخ الخدمة المقدمة لكلوب هاوس والخاصة بالدردشة الصوتية.

وكان تقرير صادر عن The New York Times أشار إلى أن الشبكة الاجتماعية فيسبوك تختبر إنشاء منتج صوتي مشابه لـ Clubhouse، وذلك بعدما ظهر مؤسسها مارك زوكربيرج على التطبيق الصوتى فى وقت سابق للحديث عن الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

قال متحدث باسم Facebook لصحيفة نيويورك تايمز بوقت سابق: "لقد عملنا على ربط الأشخاص من خلال تقنيات الصوت والفيديو لسنوات عديدة ونحن دائمًا نستكشف طرقًا جديدة لتحسين تلك التجربة للأشخاص".

وكان عملاق شبكات التواصل قد قام بنسخ قصص Snapchat ومقاطع فيديو قصيرة تشبه TikTok إلى Instagram، وبسبب حجمه، قد تجد نسخة Clubhouse الكثير من المتلقين في عالم تطبيقات Facebook.

وبعد موجة من منتجات الفيديو القصير، يتطلع الناس إلى تجربة شيء جديد في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون الصوت الحي هو الشيء الجديد لكن قد يواجه تحديات عقب انحصار الوباء.

ويقضي المستخدمون عدة ساعات أسبوعيًا في Clubhouse للاستماع إلى محادثات مختلفة والانضمام إلى نوادى مختلفة للتحدث عن اهتماماتهم.