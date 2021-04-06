شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية العثور على هاتفك الأندرويد المفقود وقفله عن بُعد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يفقد المستخدم هاتفه الذكى الذى يعمل بنظام أندرويد، دائما ما تكون هناك الكثير من البيانات الشخصية وبيانات اعتماد تسجيل الدخول وغيرها من التفاصيل المهمة عن المستخدم والمخزنة على هذا الهاتف بحيث لا يمكن المخاطرة بفقدانها، وفيما يلى نعرض مجموعة من الخطوات التى تساعد المستخدمين على العثور على هواتفهم المفقودة، أو قفلها أو مسحها عن بعد كما يلى:

لكن قبل أن نبدأ بالخطوات، يجب أن تعلم أنها لا تعمل إلا إذا تم تشغيل / تمكين الخيارات التالية فى هاتفك، حيث أن هذه هى المتطلبات الأساسية:

- يجب تشغيل هاتفك مع تمكين أو تشغيل الوصول إلى الموقع "location access" والعثور على جهازى "Find My Device".

- يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google.

- يجب أن يكون الهاتف متصلاً بالإنترنت، مع احتمال أن تكون بيانات الهاتف قيد التشغيل.

- يجب أن يعمل اتصال Wi- Fi أيضًا ولكن فرص ذلك ضئيلة.

- يجب أن يكون الهاتف مرئيًا على Google Play.

بعد هذه المتطلبات المسبقة، هذه هى الخطوات:

1. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google من خلال جهاز أندرويد أخر لديك، وتأكد من تسجيل الدخول إلى الملف الشخصى الرئيسى فى حالة تسجيل الدخول بحسابات متعددة

2. قم بالبحث عبر محرك جوجل عن "العثور على جهازي" أو Find My Device .

3. بمجرد فتح صفحة الويب "العثور على جهازي"، يتم إرسال إشعار إلى الهاتف المفقود.

4. إذا كنت تعتقد أن الهاتف لم يتلق إشعارًا، فانقر على زر التحديث على الجانب الأيمن من صورة الهاتف المفقودة التى تظهر على الصفحة

5. الآن، سيتم إرسال إشعار إلى الهاتف المفقود مرة أخرى، بمجرد أن يتلقى الهاتف إشعارًا، سترى موقعه التقريبى على الخريطة، خلاف ذلك، ستظل ترى آخر موقع معروف له.

6. سترى أيضًا ثلاثة خيارات على يسار الشاشة: تشغيل الصوت وتأمين الجهاز ومحو الجهاز، إذا اخترت الخيار الأول، فسيصدر هاتفك رنينًا لمدة 5 دقائق كاملة بصوت كامل حتى إذا كان فى الوضع الصامت أو الاهتزاز.

7. فيما يؤدى النقر فوق Secure Device (الجهاز الآمن) إلى قفل هاتفك عن بُعد باستخدام رقم التعريف الشخصى أو كلمة المرور أو قفل الشاشة، وفى حالة عدم تعيين أى منهم على الإطلاق عندما كان الهاتف معك، فلا يزال بإمكانك تعيين واحد جديد، كما يمكنك أيضًا إرفاق أى رقم اتصال آخر أو رسالة تحتوى على رقم التعريف الشخصى / كلمة المرور / قفل الشاشة لمساعدة شخص ما فى التواصل معك فى حالة عثورهم على الهاتف.

8. سيؤدى النقر فوق "محو الجهاز" إلى محو جميع البيانات الموجودة على وحدة التخزين الأصلية للهاتف بشكل دائم، وسيؤدى مسح جميع البيانات أيضًا إلى محو وظيفة العثور على جهازى على الجهاز، لذا كن حذرًا مع الخطوات.