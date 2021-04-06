شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن طرح Coinbase للاكتتاب العام منتصف أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Coinbase ، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، مؤخرا أنها تخطط للاكتتاب العام فى 14 أبريل، قالت الشركة إن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد قبلت بيان تسجيل S-1 الخاص بها وسيكون لها رمز الشريط الخاص بـ COIN ، وهو أمر رائع جدًا وفقا لما نقله TheNextWeb.

واختارت Coinbase الإدراج المباشر - تمامًا مثل Spotify و Slack و Asana - بدلاً من التعاقد مع بنك للتوسط في الاكتتاب العام.

هذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحاليين بيع أسهمهم لمستثمرين جدد، ستكشف بورصة العملات المشفرة عن سعر تداول مرجعي قبل ليلة من إدراجه في البورصة.

في البداية، كانت الشركة تهدف إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في مارس، ولكن كان عليها تأجيل خططها لأنها كانت تخضع لمراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتوصلت Coinbase أيضًا إلى تسوية بقيمة 6.5 مليون دولار مع لجنة تداول السلع الآجلة، حيث كانت تواجه اتهامات بالإبلاغ عن معلومات كاذبة حول معاملاتها.

وتأسست الشركة في عام 2012 ، ولديها أكثر من 43 مليون مستخدم بنسبة نمو سنوية تبلغ 34%.

وسجلت الشركة ربحًا قدره 322 مليون دولار في عام 2020 بإيرادات 1.2 مليار دولار، وذلك بفضل ازدهار أسعار البيتكوين.

حتى الآن، جمعت الشركة 547 مليون دولار من خلال جولات تمويل مختلفة من مستثمرين مشهورين مثل أندريسين هورويتز وتايجر جلوبال مانجمنت.

أشارت بلومبرج الأسبوع الماضي، وفقًا لأرقام تداول السوق الخاص في بورصة ناسداك، أن Coinbase قُدرت بقيمة 90 مليار دولار.