شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق الجيل الثالث من أيفون SE فى 2022 .. اعرف أبرز مواصفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت شائعات جديدة الآن تشير إلى أن أبل ستستمر فى استخدام نفس شاشة LCD مقاس 4.7 بوصة لتحديث iPhone SE فى عام 2022، فعندما أطلقت أبل iPhone SE (2020)، كان هناك قدر كبير من خيبة الأمل بين مجتمع التكنولوجيا عندما اتخذت أبل قرارًا بإعادة تدوير تصميم iPhone 8 ببساطة.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فقد استندت الشائعات إلى معلومات من روس يونج، محلل شاشات العرض، الذى قام بالتغريد بأن شاشة LCD التالية لجهاز iPhone SE ستستمر فى البقاء عند 4.7 بوصة فى عام 2022، كما يشتبه فى أن الهاتف سيدعم 5G، وتحديداً الفرعي- نطاق 6 جيجا هرتز.

ولعل ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو أنه من المتوقع أن تقوم شركة أبل بتحديث iPhone SE فى عام 2023، ومن المحتمل أن يكون لديها شاشة أكبر بحجم 6.1 بوصة تحتوى على كاميرا مثقبة، واشتهرت شركة أبل بقطع فتحة فى شاشات iPhone الخاصة بها، ومن المتوقع أن تقدم أخيرًا تصميمًا بشاشة مثقبة مع iPhone 14 فى عام 2023، ومن ثم، يمكننا أن نتوقع أن يتدفق التصميم إلى iPhone SE لاحقا.