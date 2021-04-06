شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين iPad 10.2-inch و iPad (2020) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad 10.2-inch وiPad (2020)، أن تساعدك فى الاختيار:

iPad 10.2-inch

الشاشة: 10.2بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

الرام: تبلغ 3 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 8827 mAh.

iPad (2020)

الشاشة: شاشة 10.2بوصة .

دقة الشاشة: تبلغ 2160 × 1620 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

الرام: تبلغ 6 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

البطارية:بقوة 8134mAh.