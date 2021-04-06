القيمة السوقية للعملات المشفرة تبلغ 2 تريليون دولار

دبي - يزن راشد - وصلت القيمة السوقية المجمعة لجميع العملات المشفرة إلى أعلى مستوياتها عند 2 تريليون دولار اليوم الاثنين للمرة الأولى، وفقًا لمتتبعي البيانات والأسواق CoinGecko و Blockfolio، مما يجعل العملة المشفرة ككل ذات قيمة تقريبًا مثل آبل، ثاني أكبر شركة في العالم.

وارتفعت عملة Bitcoin في آخر مرة بنسبة 1.4 في المئة عند 59000 دولار، مع قيمة سوقية قدرها 1.1 تريليون دولار.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من ثلاثة أشهر من تجاوز القيمة السوقية المجمعة لجميع العملات المشفرة تريليون دولار في 7 يناير.

وانتقل مستثمرو العملات المشفرة وغيرهم من المؤيدين للتمويل اللامركزي إلى منصات التواصل الاجتماعي للتأكيد على أن العملات المشفرة هي مستقبل التمويل العالمي.

وقال المحللون: إن المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد قد توافدوا على سوق العملات المشفرة منذ بداية العام، مما دفع العديد من داعمي تقنية البلوك تشين إلى تشجيع الآخرين على الانضمام إلى مجال التمويل اللامركزي.

وروّج كبار المستثمرين في العملات المشفرة بالقدرة الصعودية للسوق والازدهار في تحدي للمنظمين.

وقال المستثمر البارز في مجال العملات المشفرة ورجل الأعمال (كوريل لاشبروك) Correll Lashbrook: التمويل اللامركزي DeFi يعد ابتكارًا مهمًا وهو مثال على كيفية استفادة Ethereum من تقنية البلوك تشين.

وظهرت العديد من العوامل والنظريات لشرح التوسع السريع للسوق، مع الأداء القوي الأخير لعملة Ethereum بالإضافة إلى نهج Bitcoin.

وقالت (كاثي وود) Cathie Wood من شركة Ark Invest: إن Bitcoin، أكبر عملة مشفرة في العالم، ستتفوق بشكل مريح على القيمة السوقية للذهب البالغة 10 تريليونات دولار.

وانخفضت تقلبات Bitcoin إلى أدنى مستوى لها منذ شهر نوفمبر 2020، حسبما ذكرت الشركة الإعلامية CoinTelegraph، مشيرة إلى أن قيمتها تضاعفت تقريبًا منذ 7 يناير، عندما كان سعرها نحو 33000 دولار.

وظلت العملة ثابتة فوق 50000 دولار لمدة شهر تقريبًا، مما ساعد Ethereum وسوق العملات البديلة على عدم رؤية تراجع حاد.

وتم الإعلان عن تغييرات كبيرة في سوق العملات الرقمية في وقت واحد اليوم الاثنين، حيث عرضت شركة GoDaddy نطاق Bitcoin.com للبيع بسعر 100 مليون دولار.

لكنها سارعت في إزالة النطاق المملوك للرئيس التنفيذي لبوابة الويب Bitcoin.com، (روجر فير) Roger Ver.