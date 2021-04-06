شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغلق جميع متاجرها فى فرنسا بعد دخول الدولة فى الإغلاق الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فرنسا ثالث إغلاق لها بسبب فيروس كورونا، أعلنت شركة أبل أنها ستغلق جميع متاجرها العشرين فى جميع أنحاء البلاد، وقبل هذا الإعلان، تم إغلاق معظم متاجر أبل فى جميع أنحاء البلاد باستثناء 8 متاجر تم تصنيفها فى الأصل على أنها متاجر أساسية.

وتم الإعلان على Twitter بواسطة حساب أبل UNSA الرسمي، وذكرت التغريدة أن المتاجر الثمانية، بما فى ذلك متاجر أبل Champs- Élysées و Apple Opéra و Apple Marché Saint- Germain التى ظلت مفتوحة منذ شهر مارس، ستغلق إلى أجل غير مسمى بدءًا من مساء يوم 3 أبريل.

وتعد هذه هى المرة الأولى هذا العام التى تغلق فيها أبل جميع متاجرها فى البلاد، وفى الآونة الأخيرة، ارتفعت الحالات فى البلاد مما أدى إلى إعلان الحكومة إغلاقًا ثالثًا مساء الأربعاء، وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن هذا سيكون آخر إغلاق وطنى للبلاد، ومنذ بداية الوباء، سجلت فرنسا ما يصل إلى 100000 من إجمالى الوفيات.