شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استوديو ألعاب Tencent TiMi Studios حقق 10مليار ات دولار إيرادات خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شخصان على دراية مباشرة بالأمر أن استوديو الألعاب TiMi Studios التابع لشركة Tencent وصانع ألعاب الفيديو الشهيرة Honor of Kings و Call of Duty Mobile حققت إيرادات بلغت 10 مليارات دولار العام الماضي.

وتقول المصادر إن العشرة مليارات دولار ستجعل تيمى أكبر مطور فى العالم، وهو ما يشتبه كثير من مراقبى الصناعة فى حدوثه، كما أنها توفر أساسًا قويًا لطموحاتها لتجاوز ألعاب الهاتف المحمول والتنافس مباشرة مع الشركات العالمية ذات الوزن الثقيل لتطوير عناوين الألعاب باهظة الثمن على منصات مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وبلاى ستيشن سوني، ونينتندو سويتش، وإكس بوكس ​​من مايكروسوفت.

وفى إشعار توظيف الشهر الماضي، كتب مهندس Timi أن الشركة تهدف إلى إنشاء لعبة AAA جديدة تشبه المجتمع الافتراضى من فيلم Ready Player One، وستتنافس وجهاً لوجه ضد القوى الكبرى من اليابان وكوريا، أوروبا والولايات المتحدة "

فيما تقوم Tencent ببناء استوديوهات فى الخارج، بما فى ذلك واحدة لـ Timi وواحدة لـ Lightspeed و Quantum، وكلاهما فى لوس أنجلوس، بهدف إنشاء محتوى بملكية فكرية أصلية له جاذبية عالمية، حيث تهدف Tencent فى النهاية إلى جنى نصف إيراداتها من الألعاب من الخارج، من 23٪ فى الربع الأخير من عام 2019، وهو أحدث رقم متاح.

يذكر أنه فى الأسبوع الماضي، أعلنت شركة Tencent عن إجمالى عائدات للألعاب عبر الإنترنت بقيمة 156.1 مليار يوان (23.79 مليار دولار) لعام 2020، لكنها لم تقسم إيرادات الاستوديوهات الفردية، التى تُدار بشكل مستقل وتتنافس مع بعضها البعض، وقال الشخصان إن عائدات تيمى شكلت 40% من عائدات اللعبة.