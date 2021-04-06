تكنولوجيا: Infinix تخطط لإطلاق هاتفين جديدين بدعم الـ 5G في الهند بعد شهر يونيو.. والمزيد من الشاشات الذكية أيضًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتطلع شركة Infinix لإطلاق أثنين من الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية الجيل الخامس في الهند بعد شهر يونيو القادم، وفقا للرئيس التنفيذي أنيش كابور.

يقول أنيش إن Infinix تخطط لجلب هاتفين ذكيين بدعم 5G إلى الهند بعد شهر يونيو، ويشير إلى أنه سيتم تشغيل الأجهزة بواسطة شرائح MediaTek.

ومع ذلك، لم يؤكد الرئيس التنفيذي اسم الشرائح التي سيتم تشغيل الهواتف بها، ولكن من المتوقع أن تكون مجموعة شرائح Dimensity 800U، وهذا بالنظر إلى ان الأجهزة من المفترض ان تكون أعلى من فئة سعر 15000 دولار.

ليس ذلك فحسب، يقال أيضًا أن Infinix ستطلق أربعة أو خمسة أجهزة ضمن مجموعة Note و Hote، بالإضافة إلى تلفازات ذكية بحجم 40 و 55 بوصة. وتم تحديد موعد الإطلاق بالفعل (19 أبريل) وسيتم الكشف عن Hot 10 Play ايضا في هذا الحدث في الهند.

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