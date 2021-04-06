تكنولوجيا: هاتف Nokia C20 يحصل على شهادة Bluetooth SIG قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HMD Global لعقد حدث في 8 أبريل، ووفقًا لتقارير مختلفة، ستقوم الشركة بإعادة تسمية هواتف نوكيا الجديدة وتقديم هواتف جديدة مثل Nokia G10 و G20 و X10 و X20.

وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أيضًا إحضار هاتف Nokia C20 والذي ظهر بالفعل على قاعدة Bluetooth SIG.

وحسبما ورد من MySmartPrice، ظهرت أربعة طرازات من هواتف HMD على موقع Bluetooth SIG على الويب وهم؛ TA-1339 و TA-1348 و TA-1352 و TA-1356. وقد تم اعتماد كل منهم باسم Nokia C20.

وإذا كنت تتذكر، فقد ذكر تقرير حصري من nokiapoweruser أن هاتف Nokia C20 قد يظهر في حدث 8 أبريل من HMD Global. ومن المتوقع أن يأتي Nokia C20 بذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 16 جيجابايت.

وآخيرًا، يُقال إن Nokia C20 سيكلف حوالي 89 يورو (اي 106 دولار).

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